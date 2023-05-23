Подготовка к зиме: правительство определило, сколько газа должно быть в хранилищах — Finance.ua

Подготовка к зиме: правительство определило, сколько газа должно быть в хранилищах Сегодня 10:45 — Энергетика

Подготовка к зиме: правительство определило, сколько газа должно быть в хранилищах

На заседании Антикризисного энергетического штаба было определено, что к началу следующего отопительного сезона в украинских хранилищах должно быть более 14 млрд кубометров газа.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил по итогам заседания штаба.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина стремится минимизировать импорт газа за счет увеличения собственной добычи.

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Также на заседании обсудили ситуацию в электроэнергетике. В ходе подготовки к отопительному сезону планируется увеличить возможности экспорта и импорта электроэнергии из ЕС.

Относительно генерации с присутствующими энергетическими предприятиями был согласован план восстановления 1710 МВт генерирующих мощностей к началу следующего отопительного сезона.

Продолжается и работа по защите энергетических сетей: на заседании были предложены мероприятия по децентрализации энергосети, в частности, по привлечению громад к развитию рассредоточенной генерации.

Напомним, Украина готовится к следующему отопительному сезону с пониманием того, что агрессор продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующей зимы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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