Подготовка к зиме: правительство определило, сколько газа должно быть в хранилищах — Finance.ua

Подготовка к зиме: правительство определило, сколько газа должно быть в хранилищах
На заседании Антикризисного энергетического штаба было определено, что к началу следующего отопительного сезона в украинских хранилищах должно быть более 14 млрд кубометров газа.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил по итогам заседания штаба.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина стремится минимизировать импорт газа за счет увеличения собственной добычи.
Также на заседании обсудили ситуацию в электроэнергетике. В ходе подготовки к отопительному сезону планируется увеличить возможности экспорта и импорта электроэнергии из ЕС.
Относительно генерации с присутствующими энергетическими предприятиями был согласован план восстановления 1710 МВт генерирующих мощностей к началу следующего отопительного сезона.
Продолжается и работа по защите энергетических сетей: на заседании были предложены мероприятия по децентрализации энергосети, в частности, по привлечению громад к развитию рассредоточенной генерации.
Напомним, Украина готовится к следующему отопительному сезону с пониманием того, что агрессор продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующей зимы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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