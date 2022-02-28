Поддержим ВСУ. Важна поддержка каждого. — Finance.ua

Поддержать Вооруженные Силы Украины стало проще. МТБ БАНК создал отдельный финансовый инструмент, благодаря которому вы можете внести вклад в защиту родины и неважно, владельцем карты какого банка вы являетесь. Сейчас мы все украинцы. Относимся и поддерживаем наших защитников. Переходите по ссылке и переводите средства нашим героям: Поддержать. На период военного состояния зачисление наличных средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, производится без проверки финансовым мониторингом банков. Соответствующее решение утверждено постановлением Национального банка Украины от 27 февраля 2022 года. Вместе — победим!