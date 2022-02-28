Поддержим ВСУ. Важна поддержка каждого. — Finance.ua

ПРОМО

Поддержим ВСУ. Важна поддержка каждого.

Сегодня 18:11 — Личные финансы



МТБ БАНК создал отдельный финансовый инструмент, благодаря которому вы можете внести вклад в защиту родины и неважно, владельцем карты какого банка вы являетесь.

Сейчас мы все украинцы.

Относимся и поддерживаем наших защитников.

Переходите по ссылке и переводите средства нашим героям:

На период военного состояния зачисление наличных средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, производится без проверки финансовым мониторингом банков. Соответствующее решение утверждено постановлением Национального банка Украины от 27 февраля 2022 года.

Вместе — победим! Поддержать Вооруженные Силы Украины стало проще.МТБ БАНК создал отдельный финансовый инструмент, благодаря которому вы можете внести вклад в защиту родины и неважно, владельцем карты какого банка вы являетесь.Сейчас мы все украинцы.Относимся и поддерживаем наших защитников.Переходите по ссылке и переводите средства нашим героям: Поддержать На период военного состояния зачисление наличных средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, производится без проверки финансовым мониторингом банков. Соответствующее решение утверждено постановлением Национального банка Украины от 27 февраля 2022 года.Вместе — победим!

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