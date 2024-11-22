Подборка вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR — Finance.ua

Подборка вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR Сегодня 12:11 — Личные финансы

Подборка вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR

Если вы решили работать в одной из самых востребованных отраслей, перед вами открывается множество возможностей для карьерного роста. Эта динамичная сфера требует креативности, способности адаптироваться и желания опережать новые технологии и тенденции.

Переходите на вакансии из подборки от robota.ua , знакомьтесь с условиями и откликайтесь. Возможно, работодатель ждет именно ваше резюме.

Руководитель отдела маркетинга в EBS

📍 Киев

Консалтинговая компания анонсирует следующие обязанности: разработка стратегического плана и продвижение бренда; непосредственное выполнение/контроль выполнения плана мероприятий по реализации стратегии в соответствии с утвержденными ПР и маркетинговым планом, а также планами продаж; бюджетирование: контроль исполнения и документации; активное построение партнерств; подготовка презентаций и коммерческих предложений для клиентов; контроль организации и написание интервью, статей, комментариев от имени компании; контроль разработки и обновления корпоративной брендированной продукции.

Маркетолог в «Житомирский картонный комбинат»

📍 Житомир

Ищут талантливого и креативного маркетолога, который будет отвечать за разработку и внедрение маркетинговых стратегий, продвижение продукции компании на рынке, анализ конкурентов и потребительского спроса.

Что важно для работодателя: опыт работы на аналогичной должности — от 2 лет; высшее образование в области маркетинга, рекламы или смежной; отличные коммуникационные навыки; знание цифрового маркетинга; аналитические способности; креативность и умение работать в команде; опыт написания текстов и работы с графическими и видеоредакторами.

PR specialist в «BAT Украина»

📍 Киев

Международная табачная компания объявляет об открытии вакансии. Среди обязанностей: кооперация со СМИ/celebrities/контент-креаторами, которые определяют лучшие варианты развития бренда, отвечают локальным рекомендациям и принципам маркетинга компании; координация с внутренними командами для согласования планирования проектов и активаций; активная вовлеченность в построение онлайн-сообщества, создание контента для взаимодействия и коммуникаций через социальные каналы; тесное сотрудничество с бренд-командой.

Специалист по маркетинговым исследованиям в «АТБ-маркет»

📍 Одесса

Ищут кандидатов с опытом работы от 1 года; высшим образованием (экономика, маркетинг); знанием MS Office; умением работать с графическими редакторами (PhotoShop, Illustrator, ACDSee и т. п. ). Рассматривают претендентов на должность с автомобилем, работодатель будет компенсировать амортизацию использования личного автомобиля и горюче-смазочные материалы.

Senior/Middle SMM в Laba Group

📍 Киев

Украинская EdTech-компания в поисках специалиста, который поможет в разработке и постинге публикаций в соцсетях. На что обращает внимание работодатель: опыт работы с ведением нескольких соцсетей одного бренда одновременно — от 2−3 лет; опыт запуска соцсетей или значительного роста активной аудитории — Instagram, TikTok (будет плюсом); понимание особенностей работы с контентом в разных соцсетях (по меньшей мере Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram); опыт создания SMM-стратегии и контент-плана для проектов по разной тематике; английский — от B2.

Руководитель отдела коммуникаций в Inspe

📍 Львов

Компания, которая обеспечивает полный спектр решений для стоматологических клиник, приглашает в команду специалиста с опытом работы от 3-х лет на руководящей должности. Анонсируется: участие в различных социальных проектах компании; и партнерами на средства компании; предоставление всей необходимой корпоративной техники для работы;

PR-менеджер в Ristorante La Piazzetta

📍Винница

Ресторан итальянской кухни приглашает специалиста по развитию и поддержанию положительного имиджа компании. Среди задач: разработка и реализация PR-стратегии компании; организация и проведение PR-кампаний, мероприятий и событий; поддержка сотрудничества с медиа и партнерами; мониторинг и анализ публичного мнения о компании; работа с соцсетями.

Email-маркетолог в Forbes Ukraine

📍 Киев

Ищут специалиста, который будет разрабатывать и реализовывать стратегии email-маркетинга с целью привлечения, удержания и повышения лояльности аудитории Forbes Ukraine, а также поддерживать продажи цифровых продуктов, рост конверсий и усиление позиций бренда на рынке.

Анонсируется, среди прочего: корпоративное медицинское страхование, гибкий график и гибридный формат работы; инновационный офис UNIT. City, в котором имеется укрытие и который обеспечен всем необходимым для бесперебойной работы.

Менеджер проектов в Департамент маркетинга в Vitagro

📍 Хмельницкий

Группа компаний открывает работу. Ключевые для работодателя: образование в сфере маркетинга и/или проектного менеджмента, понимание, что это и как работает; обязательный опыт проектной работы в сфере маркетинга (не менее 3 лет); приветствуется опыт на позиции проектного менеджера в сфере маркетинга.

Менеджер открытий в отделе маркетинга в Varus

📍 Днепр

Национальная сеть магазинов приглашает в свою команду. Среди задач будущего работника: рекламное оформление новых магазинов; внедрение государственных маркетинговых активностей; маркетинговая поддержка новых проектов компании.

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