Почти половина украинских пенсионеров получают выплаты менее 3000 грн — Finance.ua

Почти половина украинских пенсионеров получают выплаты менее 3000 грн Сегодня 16:05 — Личные финансы

Почти половина украинских пенсионеров получают выплаты менее 3000 грн

За первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн или 152$ по сравнению с соответствующим периодом в этом году. После изменения курса национальной валюты в июле 2022 года средняя пенсия составляет 121$.

Об этом сообщает Опендатабот , платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.

Как отмечается, на июль в Украине 10 775 414 пенсионеров.

По сравнению с первым полугодием 2019 года средняя пенсия выросла почти вдвое в гривне и 34% в долларовом эквиваленте.

Количество пенсионеров, получающих выплаты менее 3000 грн (82$), уменьшилось с 54% в 2021 году до 43% в 2022 году.

В то же время увеличился процент пенсионеров, получающих более 10 000 грн (273$) — до 6,6% в 2022 году, от 5000 до 10 000 грн (137-273$) получают 18,5% пенсионеров против 13,5% в первом. полугодии прошлого года.

За год количество пенсионеров сократилось почти на 200 тысяч. Темпы сокращения несколько утихли: если за I полугодие 2021 года количество пенсионеров уменьшилось на 1,5%, то в соответствующий период 2022 — на 0,6%.

Справка Finance.ua:

в каких странах лучше выходить на пенсию. Эксперты рассмотрели ситуацию в 44 странах, дав им оценку согласно индексу, где наивысший возможный результат 100 баллов;

В Украине существует несколько видов льготных пенсий. Их назначают с понижением пенсионного возраста тем, у кого «вредный» стаж. И немаловажным фактором при назначении пенсии является аттестация рабочего места;

украинцы, имеющие стаж работы с вредными и тяжелыми условиями труда, могут раньше выйти на пенсию независимо от места последней работы. Речь идет о людях, работавших на предприятиях с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 и Списку № 2, утвержденному Кабмином.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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