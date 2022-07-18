Почему в Украине подскочил курс доллара: мнение президента KSE — Finance.ua
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Почему в Украине подскочил курс доллара: мнение президента KSE

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Почему в Украине подскочил курс доллара: мнение президента KSE
Почему в Украине подскочил курс доллара: мнение президента KSE
Разница в 30% между официальным и рыночным курсами в Украине обусловлена ​​тем, что из-за войны расходы бюджета значительно превышают поступления.
Об этом в эфире ТСН заявил президент KSE Тимофей Милованов.
По словам экс-министра экономики и действующего президента Киевской школы экономики, в результате российского вторжения пострадал как украинский бизнес, так и экономика в целом.
На фоне войны, развязанной российским агрессором в Украине, объясняет Милованов, поступления в бюджет страны, в том числе и валютные поступления от экспорта, сегодня значительно меньше расходов.
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«Расходы у нас наоборот увеличились из-за войны, из-за армии, необходимости поддержки людей дополнительно. И эта разница (между расходами и поступлениями. — Ред.) закрывается из двух источников», — отмечает президент KSE.
В качестве первого источника он указывает средства, предоставляемые Украине международными партнерами. Второй, по словам Милованова, — это «печатание денег».
«Эмиссия значительна, потому что поддержка, которая поступает от наших партнеров, недостаточна, чтобы закрыть эту разницу», — говорит экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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По этой причине, отмечает Милованов, рыночный курс доллара в Украине уже на 30% превышает официальный, установленный и зафиксированный Национальным банком 24 февраля на уровне 29,25 грн/$.
По словам эксперта, у Украины был определенный запас, который позволял поддерживать национальную валюту и сдерживать инфляцию. Однако этот запас иссякает, и доллар дорожает.
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«Мы уже видим разницу между официальным курсом НБУ в „29 плюс“ и рыночным или наличным курсом в 37 грн/$. Это уже 30% разница», — констатирует Тимофей Милованов.
Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.
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По материалам:
Banker.ua
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