Почему в «Киевстаре» произошел массовый сбой — Finance.ua

Почему в «Киевстаре» произошел массовый сбой Сегодня 11:55

Почему в «Киевстаре» произошел массовый сбой, 24tv.ua

Утром 12 декабря в работе крупнейшего мобильного оператора Украины, у которого 24 млн абонентов, произошел масштабный сбой.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети. Об этом рассказали источники в компании.

Также источники опровергают информацию о якобы обыске правоохранителей в компании, которую распространяют некоторые Telegram-каналы.

Справка Finance.ua:

Напомним, что утром 12 декабря в работе «Киевстар» произошел масштабный сбой. Связь и сайт оператора не работают. Соответствующие специалисты уже работают над устранением проблемы.



Подробно об этом мы писали здесь.

Также из-за этого сбоя украинцы не могут перейти на других операторов. Нацроуминг не работает из-за того, что сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах другим операторам в результате сбоя.



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