Почему в «Киевстаре» произошел массовый сбой — Finance.ua
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Почему в «Киевстаре» произошел массовый сбой

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Почему в «Киевстаре» произошел массовый сбой
Почему в «Киевстаре» произошел массовый сбой, 24tv.ua
Утром 12 декабря в работе крупнейшего мобильного оператора Украины, у которого 24 млн абонентов, произошел масштабный сбой.
Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети. Об этом рассказали источники в компании.
Также источники опровергают информацию о якобы обыске правоохранителей в компании, которую распространяют некоторые Telegram-каналы.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что утром 12 декабря в работе «Киевстар» произошел масштабный сбой. Связь и сайт оператора не работают. Соответствующие специалисты уже работают над устранением проблемы.
  • Подробно об этом мы писали здесь.
  • Также из-за этого сбоя украинцы не могут перейти на других операторов. Нацроуминг не работает из-за того, что сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах другим операторам в результате сбоя.
По материалам:
dev.ua
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