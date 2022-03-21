Почему украинцы не могут отправить заявку на получение єПідтримки — Finance.ua
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Почему украинцы не могут отправить заявку на получение єПідтримки

Сегодня 14:04Личные финансы
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Почему украинцы не могут отправить заявку на получение єПідтримкиПочему украинцы не могут отправить заявку на получение єПідтримки
Услуга «є Підтримка» во время военного положения предусматривает предоставление 6500 гривен от государства. Оформить заявку на ее получение могут не все.
Согласно объяснению Министерства цифровой трансформации, услуга предоставляется предпринимателям, которые ведут деятельность в областях, где сейчас продолжаются боевые действия.
Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской области и городе Киеве.

Почему заявка может не отправляться

Как пишет сайт Сегодня, нужно проверить, подпадаете ли вы под перечень предпринимателей или наемных лиц из списка выше. Если с этим все хорошо, не торопитесь — линия может быть перегружена. Только за первые 4 дня работы услуги заявку в приложении оставили более 2 миллионов человек.
За начисление денег отвечает Министерство экономики, так что задержка может быть связана с этим. Точная дата зачисления также зависит от банка, которым вы пользуетесь.
Если карта открыта, но в «Дії» ее не видно, попробуйте обновить приложение. При наличии свежей версии приложения подождите сутки — по техническим причинам, счет может не отобразиться на экране сразу. А вот банки раз в 24 часа обновляют данные.
В конце концов через сутки можно попробовать еще раз отправить заявку. Однако если в приложении есть уведомление о ее регистрации, то ее приняли и обработают в течение 10 дней.

Справка Finance.ua:

  • ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнил правила получения от государства единовременной помощи во время войны;
  • так єПідтримку могут получить наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп.
По материалам: Сьогодні
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