Почему Норвегия прекращает свою туристическую кампанию — Finance.ua

Почему Норвегия прекращает свою туристическую кампанию Сегодня 03:18 — Мир

Почему Норвегия прекращает свою туристическую кампанию

Пока во многих европейских странах продолжают вспыхивать масштабные антитуристические протесты, в Норвегии путешественники максимально приглашали приехать и исследовать уникальную культуру и природу страны.

Об этом пишет Mirror.

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Однако на сентябрь 2024 года Норвегия закрывает туристическую кампанию. Все потому, что приехало слишком много туристов. Нагрузка на местную природу оказалась чрезмерной.

«Мы, конечно, хотим, чтобы посетители наслаждались нашей природой, но мы предпочитаем, чтобы это происходило с помощью хорошо организованных устойчивых предложений, предоставляемых компетентными опытными компаниями в сфере туризма», — говорится в сообщении.

Страна больше не поощряет самостоятельный пеший туризм. В совете по туризму подчеркнули: нужно бережно относиться к природе, чтобы десятилетиями наслаждаться ее красотой.

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Кроме того, в Норвегии испугались, что такой самостоятельный туризм может привести к несчастным случаям с путешественниками.

В Норвегии подчеркнули: это не значит, что они больше не рады видеть туристов. Просто правила меняются.

Телеканал 24 По материалам:

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