По индексу Big Mac теперь можно сравнивать зарплаты в разных странах мира: кто занимает первое место — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

По индексу Big Mac теперь можно сравнивать зарплаты в разных странах мира: кто занимает первое место

6
По индексу Big Mac теперь можно сравнивать зарплаты в разных странах мира: кто занимает первое место
По индексу Big Mac теперь можно сравнивать зарплаты в разных странах мира: кто занимает первое место
Индекс Big Mac, который с 1986 года публикует The Economist, теперь позволяет не только оценивать реальную стоимость валют, но и сравнивать зарплаты в разных странах мира.
Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.
Читайте также
Основная идея проста: сколько Биг Маков может позволить себе средний работник за годовой доход.

Какая страна в лидерах

По данным издания, американцы на первом месте, поскольку они могут позволить себе 14 000 Биг Маков в год.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Датчане и швейцарцы занимают 2-е и 3-е места, а мексиканцы оказались внизу рейтинга с 2,500 Биг Маками.

Сколько времени нужно, чтобы заработать на Big Mac

Еще более интересная картина вырисовывается, если учесть время, необходимое для зарабатывания на один Биг Мак.
Читайте также
Здесь чемпионами являются датчане, которым для этого нужно всего 7 минут. Американцы тратят 8 минут, а мексиканцы — почти час.
По словам Железняка, индекс имеет свои недостатки, ведь не учитывает налоги, стоимость жилья и прочие расходы. Но как быстрый способ сравнения доходов в мире он остается «легким для усвоения».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.