По индексу Big Mac теперь можно сравнивать зарплаты в разных странах мира: кто занимает первое место — Finance.ua

По индексу Big Mac теперь можно сравнивать зарплаты в разных странах мира: кто занимает первое место Сегодня 11:15

По индексу Big Mac теперь можно сравнивать зарплаты в разных странах мира: кто занимает первое место

Индекс Big Mac, который с 1986 года публикует The Economist, теперь позволяет не только оценивать реальную стоимость валют, но и сравнивать зарплаты в разных странах мира.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

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Основная идея проста: сколько Биг Маков может позволить себе средний работник за годовой доход.

Какая страна в лидерах

По данным издания, американцы на первом месте, поскольку они могут позволить себе 14 000 Биг Маков в год.

Датчане и швейцарцы занимают 2-е и 3-е места, а мексиканцы оказались внизу рейтинга с 2,500 Биг Маками.

Сколько времени нужно, чтобы заработать на Big Mac

Еще более интересная картина вырисовывается, если учесть время, необходимое для зарабатывания на один Биг Мак.

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Здесь чемпионами являются датчане, которым для этого нужно всего 7 минут. Американцы тратят 8 минут, а мексиканцы — почти час.

По словам Железняка, индекс имеет свои недостатки, ведь не учитывает налоги, стоимость жилья и прочие расходы. Но как быстрый способ сравнения доходов в мире он остается «легким для усвоения».

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