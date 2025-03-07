Первые молодые добровольцы по программе «Контракт 18−24» уже получили выплаты — Finance.ua

Первые молодые добровольцы по программе «Контракт 18−24» уже получили выплаты Сегодня 14:30 — Личные финансы

Первые молодые добровольцы по программе «Контракт 18−24» уже получили выплаты

Молодые украинцы от 18 до 24 лет, решившие добровольно присоединиться к военной службе по контракту, уже получили первые обещанные выплаты.



Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Первые добровольцы, пришедшие в армию по программе „ Контракт 18−24 “ уже получили первые выплаты!», — говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что эта программа предусматривает достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которые не предоставляет гражданская профессия.

Основной составляющей является годичный контракт на 1 млн гривен: 200 тыс. грн сразу в случае его подписания и 800 тыс. грн выплат двумя частями во время действия контракта. Кроме того, дополнительно можно будет получать до 120 тысяч. грн/месяц + доплаты за боевые задачи. Таким образом, денежное довольствие в год со всеми бонусами может достигать до 2 млн грн.

Также предусмотрены бонусы, касающиеся жилья:

компенсация жилья в течение службы;

ипотека 0.0% годовых после окончания контракта («єОселя»);

коммунальные льготы.

Также, согласно проекту «Контракт 18−24», предусмотрены следующие поощрения:

обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев с момента подписания контракта;

медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;

обучение в учебных заведениях в пределах квот за счет государства после окончания контракта;

бесплатный проезд;

право на выезд за границу после 1 года службы;

также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Подробнее о проекте Минобороны можно прочитать по ссылке

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