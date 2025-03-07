Первые молодые добровольцы по программе «Контракт 18−24» уже получили выплаты — Finance.ua
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Первые молодые добровольцы по программе «Контракт 18−24» уже получили выплаты

Личные финансы
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Первые молодые добровольцы по программе «Контракт 18−24» уже получили выплаты
Первые молодые добровольцы по программе «Контракт 18−24» уже получили выплаты
Молодые украинцы от 18 до 24 лет, решившие добровольно присоединиться к военной службе по контракту, уже получили первые обещанные выплаты.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Первые добровольцы, пришедшие в армию по программе „Контракт 18−24“ уже получили первые выплаты!», — говорится в сообщении.
В Генштабе напомнили, что эта программа предусматривает достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которые не предоставляет гражданская профессия.
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Основной составляющей является годичный контракт на 1 млн гривен: 200 тыс. грн сразу в случае его подписания и 800 тыс. грн выплат двумя частями во время действия контракта. Кроме того, дополнительно можно будет получать до 120 тысяч. грн/месяц + доплаты за боевые задачи. Таким образом, денежное довольствие в год со всеми бонусами может достигать до 2 млн грн.
Также предусмотрены бонусы, касающиеся жилья:
  • компенсация жилья в течение службы;
  • ипотека 0.0% годовых после окончания контракта («єОселя»);
  • коммунальные льготы.
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Также, согласно проекту «Контракт 18−24», предусмотрены следующие поощрения:
  • обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев с момента подписания контракта;
  • медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;
  • обучение в учебных заведениях в пределах квот за счет государства после окончания контракта;
  • бесплатный проезд;
  • право на выезд за границу после 1 года службы;
  • также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
Подробнее о проекте Минобороны можно прочитать по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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