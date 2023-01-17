Пенсионный фонд сообщил о выплатах: пенсия, субсидии — Finance.ua

Пенсионный фонд сообщил о выплатах: пенсия, субсидии Сегодня 11:18 — Казна и Политика

Пенсионный фонд сообщил о состоянии выплат пенсий, субсидий и других.

На пенсионные выплаты профинансировано 31,3 млрд грн, в том числе 7,2 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта» (по сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 15 января доставлено 76,8% профинансированных сумм); 24,1 млрд грн — через уполномоченные банки (уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм);

на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — 3,9 млрд грн,

на страховые выплаты — 1298,5 млн грн, в том числе 398,2 млн грн — на оплату больничных.

В январе предоставлено 410 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

некоторым женщинам будут выплачивать по две прибавки к пенсии.

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