Пенсионный фонд сообщил о выплатах: пенсия, субсидии — Finance.ua
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Пенсионный фонд сообщил о выплатах: пенсия, субсидии

Казна и Политика
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Пенсионный фонд сообщил о состоянии выплат пенсий, субсидий и других.
На пенсионные выплаты профинансировано 31,3 млрд грн, в том числе 7,2 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта» (по сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 15 января доставлено 76,8% профинансированных сумм); 24,1 млрд грн — через уполномоченные банки (уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм);
  • на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — 3,9 млрд грн,
  • на страховые выплаты — 1298,5 млн грн, в том числе 398,2 млн грн — на оплату больничных.
В январе предоставлено 410 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Справка Finance.ua:

  • участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;
По материалам:
Finance.ua
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