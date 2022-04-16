Пенсионный фонд сообщил, как выплачиваются пенсии за апрель — Finance.ua
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Пенсионный фонд сообщил, как выплачиваются пенсии за апрель

Сегодня 10:03Личные финансы
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Гривны Гривны
По состоянию на 14 апреля 2022 на пенсионные выплаты за апрель направлено 32,2 млрд грн, в т. ч. 8,6 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 23,6 млрд грн — через уполномоченные банки.
Об этом сообщил Пенсионный фонд.
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО «Укрпочта» доставлено 60,2% профинансированной суммы за апрель, продолжалась доставка пенсионных выплат за март в Херсонской области.
По обращениям лиц в апреле 2022 года предоставлено 320,0 тыс. пенсионных услуг, в том числе 14 апреля — 32,6 тысячи.
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С заявлениями о получении пенсии по временно измененному фактическому месту жительства в органы Пенсионного фонда Украины обратилось 4 407 человек относительно выплаты в другом отделении АО «Укрпочта» и 5 562 человек — относительно осуществления денежных переводов через международную платежную систему «MY TRANSFER» (АО «Ощадбанк»).

Справка Finance.ua:

  • На 15 апреля в Украине работают 4659 стационарных и 1316 передвижных отделений Укрпочты. «Постепенно возобновляем работу и в других областях. Сегодня работает почти 6000 отделений по всей стране», — говорится в сообщении компании.
  • Ранее Гетманцев рассказал, что ждет украинцев в апреле и мае. Катастрофической ситуации в бюджетных поступлениях нет, и правительство выполняет все социальные обязательства. Да, сейчас деньги тратят преимущественно на социальные выплаты и оборонный комплекс. «На сегодняшний день в бюджете осталось два больших направления финансирования — оборона и „социалка“», — сказал он.
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По материалам: Finance.ua
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