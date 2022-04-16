Пенсионный фонд сообщил, как выплачиваются пенсии за апрель — Finance.ua

С заявлениями о получении пенсии по временно измененному фактическому месту жительства в органы Пенсионного фонда Украины обратилось 4 407 человек относительно выплаты в другом отделении АО «Укрпочта» и 5 562 человек — относительно осуществления денежных переводов через международную платежную систему «MY TRANSFER» (АО «Ощадбанк»).
Справка Finance.ua:
На 15 апреля в Украине работают 4659 стационарных и 1316 передвижных отделений Укрпочты. «Постепенно возобновляем работу и в других областях. Сегодня работает почти 6000 отделений по всей стране», — говорится в сообщении компании.
Ранее Гетманцев рассказал, что ждет украинцев в апреле и мае. Катастрофической ситуации в бюджетных поступлениях нет, и правительство выполняет все социальные обязательства. Да, сейчас деньги тратят преимущественно на социальные выплаты и оборонный комплекс. «На сегодняшний день в бюджете осталось два больших направления финансирования — оборона и „социалка“», — сказал он.
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