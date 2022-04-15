Как дистанционно изменить способ выплаты пенсии: инструкция — Finance.ua

В условиях военного времени в Украине, если уполномоченные банки не могут выплатить пенсии, человеку переведут средства непосредственно на карту без открытия счета в Ощадбанке. Пенсионер, обратившийся в Пенсионный фонд относительно временного изменения фактического места жительства, получит пенсию непосредственно на карту без открытия банковского счета. Пенсия выплачивается в размерах не меньше предыдущего месяца.
Услуга переадресации предусматривает возможность получения как адресной доставки пенсий, так и на почтовое отделение. Оформить ее можно по телефону или онлайн. На каждый вид выплат следует заполнять отдельную анкету.
Справка Finance.ua:
Кстати, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пенсии в Украине доставляются в находящиеся под оккупацией районы неофициальным закрытым путем. Выплаты на карты производятся без проблем;
по состоянию на начало апреля выплата пенсий за этот месяц профинансирована на 20%, в том числе на 100% в 6 областях.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.