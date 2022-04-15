Как дистанционно изменить способ выплаты пенсии: инструкция — Finance.ua
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Как дистанционно изменить способ выплаты пенсии: инструкция

Сегодня 09:03Личные финансы
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Украинские пенсионеры могут дистанционно изменить способ выплаты пенсий. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Об этом напомнили специалисты ПФУ.

Инструкция:

  • после авторизации на веб-портале электронных услуг через «Личный кабинет» щелкните пункт «О пенсионном обеспечении»;
  • выбираете «Внесение изменений в пенсионное дело», далее — «Заявление об изменении способа выплаты пенсии» (заполняете нужные поля формы заявления и загружаете отсканированные документы);
  • сформированное заявление заверяете собственным КЭПом (заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины).
При формировании электронного заявления необходимо добавить файлы сканированных документов:
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • заявление с реквизитами из банковского учреждения — при переходе на банк.
Результаты обработки обращения (изменения способа выплаты) будут отображены в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины во вкладке «Мои сообщения».
Напомним, люди, которые получают пенсии, субсидии и социальную помощь, но вынуждены были сменить место жительства из-за войны, продолжат получать деньги уже по новому адресу.

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В условиях военного времени в Украине, если уполномоченные банки не могут выплатить пенсии, человеку переведут средства непосредственно на карту без открытия счета в Ощадбанке. Пенсионер, обратившийся в Пенсионный фонд относительно временного изменения фактического места жительства, получит пенсию непосредственно на карту без открытия банковского счета. Пенсия выплачивается в размерах не меньше предыдущего месяца.
Услуга переадресации предусматривает возможность получения как адресной доставки пенсий, так и на почтовое отделение. Оформить ее можно по телефону или онлайн. На каждый вид выплат следует заполнять отдельную анкету.

Справка Finance.ua:

  • Кстати, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пенсии в Украине доставляются в находящиеся под оккупацией районы неофициальным закрытым путем. Выплаты на карты производятся без проблем;
  • по состоянию на начало апреля выплата пенсий за этот месяц профинансирована на 20%, в том числе на 100% в 6 областях.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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