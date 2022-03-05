PayPal официально приостанавливает работу в России — Finance.ua

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PayPal официально приостанавливает работу в России

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PayPalPayPal
Из-за войны России против Украины платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на российской территории.
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, компания PayPal Holdings Inc присоединилась к другим крупным финансовым и технологическим гигантам, которые ушли с российского рынка.
«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.
По его словам, компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине. При этом PayPal гарантирует, что российские клиенты смогут снять свои средства в течение ограниченного периода времени.
Кроме того, сообщается, что с начала российского вторжения PayPal помог собрать более 150 млн для благотворительных организаций, которые поддерживают Украину.
Напомним, ранее, а именно 2 марта, PayPal закрыла регистрацию новых клиентов.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: РБК-Україна
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