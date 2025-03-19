Пассивный доход: карты с процентами на остаток — Finance.ua

Пассивный доход: карты с процентами на остаток
Создание источников пассивного дохода требует времени, капитала и финансовой грамотности. В Украине возможности пассивного заработка значительно расширились, ведь банки предлагают выгодные условия депозитов, фондовый рынок открывает новые перспективы, а инвестиции в недвижимость остаются стабильным вариантом.
Один простой способ пассивного дохода — банковские карты, начисляющие проценты на остаток средств. Они позволяют пользоваться деньгами в любой момент, не утрачивая прибыли.
Многие банки в Украине предлагают следующие услуги. Например:
- monobank — до 10% годовых в гривне;
- Unex Bank — с картой UnexSmart до 8% годовых в гривне;
- Коминбанк — до 8% годовых в гривне.
Этот вариант пассивного дохода особенно удобен для тех, кто не хочет замораживать деньги на депозите, но все же желает получать небольшой дополнительный доход.
Читайте больше о пассивном доходе в нашей статье:
Пассивный доход: как сделать так, чтобы деньги работали на вас?
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