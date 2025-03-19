Пассивный доход: карты с процентами на остаток — Finance.ua

Пассивный доход: карты с процентами на остаток Сегодня 09:26 — Личные финансы

Пассивный доход: карты с процентами на остаток

Создание источников пассивного дохода требует времени, капитала и финансовой грамотности. В Украине возможности пассивного заработка значительно расширились, ведь банки предлагают выгодные условия депозитов, фондовый рынок открывает новые перспективы, а инвестиции в недвижимость остаются стабильным вариантом.

Один простой способ пассивного дохода — банковские карты, начисляющие проценты на остаток средств. Они позволяют пользоваться деньгами в любой момент, не утрачивая прибыли.

Многие банки в Украине предлагают следующие услуги. Например:

monobank — до 10% годовых в гривне;

Unex Bank — с картой UnexSmart до 8% годовых в гривне;

Коминбанк — до 8% годовых в гривне.

Этот вариант пассивного дохода особенно удобен для тех, кто не хочет замораживать деньги на депозите, но все же желает получать небольшой дополнительный доход.

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