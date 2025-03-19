Пассивный доход: карты с процентами на остаток — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пассивный доход: карты с процентами на остаток

Личные финансы
76
Пассивный доход: карты с процентами на остаток
Пассивный доход: карты с процентами на остаток
Создание источников пассивного дохода требует времени, капитала и финансовой грамотности. В Украине возможности пассивного заработка значительно расширились, ведь банки предлагают выгодные условия депозитов, фондовый рынок открывает новые перспективы, а инвестиции в недвижимость остаются стабильным вариантом.
Один простой способ пассивного дохода — банковские карты, начисляющие проценты на остаток средств. Они позволяют пользоваться деньгами в любой момент, не утрачивая прибыли.
Многие банки в Украине предлагают следующие услуги. Например:
Этот вариант пассивного дохода особенно удобен для тех, кто не хочет замораживать деньги на депозите, но все же желает получать небольшой дополнительный доход.
Читайте больше о пассивном доходе в нашей статье:

Пассивный доход: как сделать так, чтобы деньги работали на вас?

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems