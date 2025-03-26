Паспорт освобожденным из плена: Зеленский подписал закон об отмене админсбора — Finance.ua

Паспорт освобожденным из плена: Зеленский подписал закон об отмене админсбора Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Паспорт освобожденным из плена: Зеленский подписал закон об отмене админсбора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении лиц, находившихся в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, от уплаты административного сбора за оформление паспорта гражданина Украины.

Об этом стало известно из карточки закона на сайте парламента.

Документ направлен на защиту прав лиц, находившихся в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины и вернувшихся на подконтрольную Украине территорию путем освобождения их от уплаты административного сбора за оформление паспорта гражданина Украины.

В частности, вносятся изменения в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус».

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Предусмотрено, что упомянутые лица при оформлении паспорта гражданина Украины будут освобождены от уплаты административного сбора.

Соответствующая возможность предусмотрена для тех лиц, которые в течение одного года со дня увольнения подали заявление на оформление паспорта гражданина Украины, и при наличии информации о пребывании такого лица в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины с указанием даты освобождения.

Указанной категории лиц паспорт гражданина Украины предлагается выдавать не позднее трех рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение, поданного в течение одного года со дня освобождения.

Укрінформ По материалам:

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