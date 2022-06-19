Парламент разрешил повторно получать профтехобразование за публичные средства — Finance.ua
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Парламент разрешил повторно получать профтехобразование за публичные средства

Сегодня 20:29Личные финансы
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Парламент разрешил повторно получать профтехобразование за публичные средстваПарламент разрешил повторно получать профтехобразование за публичные средства
Потребность в квалифицированных работниках в условиях военного положения в Украине будет урегулируют, разрешив повторно получать профтехобразование за публичные средства. Соответствующее решение 19 июня принял парламент.
Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Речь о законопроекте № 7293, предусматривающем:
1️. разрешить получать профессиональное образование без одновременного получения полного общего среднего образования, которое можно получить бесплатно в любое другое время на протяжении жизни;
2️. предусмотреть, что образовательные программы могут быть направлены на получение как полных, так и частичных профессиональных квалификаций, что позволит осуществлять подготовку и переподготовку квалифицированных рабочих по краткосрочным программам под конкретные нужды государства в восстановлении страны, и установить возможность финансирования за публичные средства переподготовки или повышения квалификации рабочих;
3️. разрешить бесплатно в течение жизни получать профессиональное образование по другим профессиям, но не ранее чем через 3 года после завершения бесплатного получения профессионального образования по предварительно полученной профессии, при условии наличия подтвержденного страхового стажа не менее 2 лет, а также наличия свободных мест после зачисления лиц, которые будут бесплатно получать профессиональное образование впервые;
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4️. установить, что до окончания 3-летнего периода и/или при отсутствии подтвержденного страхового стажа лицо вправе бесплатно получать профессиональное образование по другой профессии, если по состоянию здоровья оно потеряло возможность выполнять работу по полученной ранее профессии, или при запросе для неотложного обеспечения потребностей государства (региона) в подготовке необходимых квалифицированных рабочих на условиях государственного (регионального) заказа или в других случаях, предусмотренных законодательством;
5️. запретить учреждениям профессионального образования отказывать в принятии документов и зачислении на обучение на условиях государственного или регионального заказа при отсутствии регистрации места жительства лица на территории соответствующей территориальной общины;
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6️. установить, что до завершения процедуры передачи учреждений профессионального образования из государственного в коммунальную собственность предусмотренные законодательством полномочия учредителей заведений профессионального образования выполняют местные органы власти, определенные решением КМУ;
7️. определить, что в течение 10 лет со дня вступления в силу этого Закона прекращение путем ликвидации или реорганизации коммунальных учреждений профессионального образования, переданные из государственной собственности в коммунальную собственность в соответствии со статьей 27 ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2016 год», происходит только по предварительному согласованию с МОН и Совместным представительским органом стороны работодателей на национальном уровне.
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По материалам: Судебно-юридична газета
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