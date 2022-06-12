В МОН объяснили, как выпускники школ, находящиеся за границей, могут получить документы об образовании — Finance.ua
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В МОН объяснили, как выпускники школ, находящиеся за границей, могут получить документы об образовании

Сегодня 19:41Личные финансы
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В МОН объяснили, как выпускники школ, находящиеся за границей, могут получить документы об образованииВ МОН объяснили, как выпускники школ, находящиеся за границей, могут получить документы об образовании
Выпускники украинских школ, которые находятся за границей, могут получить аттестаты в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Министерства образования и науки и иностранных дел Украины согласовали механизм вручения выпускникам, которые находятся за пределами Украины, документов о базовом и полном общем среднем образовании и приложений к ним, выданных учебными заведениями на протяжении действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях, говорится в сообщении.
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Документы об образовании выпускникам в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будут вручены на основании заявления. Оно должно подаваться в заведение общего среднего образования, которое заказало документ об образовании.
Заявление могут подать один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник получателя образования или совершеннолетний получатель образования, а в отдельных случаях сам получатель образования.
Для того чтобы выпускники могли получать документы об образовании, межведомственное взаимодействие осуществляют МОН, МИД, а также органы управления в сфере образования областных, Киевской городской государственных администраций и зарубежные дипломатические учреждения Украины, отметили в пресс-службе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Судебно-юридична газета
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