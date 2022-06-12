В МОН объяснили, как выпускники школ, находящиеся за границей, могут получить документы об образовании — Finance.ua

Министерства образования и науки и иностранных дел Украины согласовали механизм вручения выпускникам, которые находятся за пределами Украины, документов о базовом и полном общем среднем образовании и приложений к ним, выданных учебными заведениями на протяжении действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях, говорится в сообщении.
Документы об образовании выпускникам в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будут вручены на основании заявления. Оно должно подаваться в заведение общего среднего образования, которое заказало документ об образовании.
Заявление могут подать один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник получателя образования или совершеннолетний получатель образования, а в отдельных случаях сам получатель образования.
Для того чтобы выпускники могли получать документы об образовании, межведомственное взаимодействие осуществляют МОН, МИД, а также органы управления в сфере образования областных, Киевской городской государственных администраций и зарубежные дипломатические учреждения Украины, отметили в пресс-службе.