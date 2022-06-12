В МОН объяснили, как выпускники школ, находящиеся за границей, могут получить документы об образовании — Finance.ua

В МОН объяснили, как выпускники школ, находящиеся за границей, могут получить документы об образовании

Сегодня 19:41 — Личные финансы

В МОН объяснили, как выпускники школ, находящиеся за границей, могут получить документы об образовании

Выпускники украинских школ, которые находятся за границей, могут получить аттестаты в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Министерства образования и науки и иностранных дел Украины согласовали механизм вручения выпускникам, которые находятся за пределами Украины, документов о базовом и полном общем среднем образовании и приложений к ним, выданных учебными заведениями на протяжении действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях, говорится в сообщении.

Документы об образовании выпускникам в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будут вручены на основании заявления. Оно должно подаваться в заведение общего среднего образования, которое заказало документ об образовании.

Заявление могут подать один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник получателя образования или совершеннолетний получатель образования, а в отдельных случаях сам получатель образования.

Для того чтобы выпускники могли получать документы об образовании, межведомственное взаимодействие осуществляют МОН, МИД, а также органы управления в сфере образования областных, Киевской городской государственных администраций и зарубежные дипломатические учреждения Украины, отметили в пресс-службе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.