Парламент поддержал в первом чтении законопроект о профессиональном образовании — Finance.ua

Парламент поддержал в первом чтении законопроект о профессиональном образовании Сегодня 17:17 — Казна и Политика

Парламент поддержал в первом чтении законопроект о профессиональном образовании

Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о профессиональном образовании.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

По словам парламентария, проект № 13107-д поддержали 264 народных депутата.

В документе предлагается понятие «профессионально-техническое образование» заменить «профессиональным образованием», соответствующее изменение касается и заведений этого уровня образования.

Предполагается также установить новые принципы развития профессионального образования и его финансирования.

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Частным учреждениям профессионального образования предлагается предоставить право свободного выбора языков обучения, являющихся официальными языками Европейского Союза, с обеспечением при этом изучения украинского языка. При этом по желанию 8 студентов могут создавать отдельные группы с обучением языкам меньшинств.

Предлагается установить, что переквалификация профобразования и переобучения должна быть доступна в любом возрасте и в течение жизни.

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Предусматривается, что с 2027 года профтехобразование продлится 3 года и будет иметь академическое или профессиональное направление.

Напомним, в марте Кабинет министров утвердил законопроект «О профессиональном образовании», предусматривающий увеличение финансовой автономии профтехов и уменьшение количества типов заведений с 18 до двух.

Укрінформ По материалам:

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