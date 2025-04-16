Парламент поддержал в первом чтении законопроект о профессиональном образовании — Finance.ua

Парламент поддержал в первом чтении законопроект о профессиональном образовании
Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о профессиональном образовании.
Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Телеграме.
По словам парламентария, проект № 13107-д поддержали 264 народных депутата.
В документе предлагается понятие «профессионально-техническое образование» заменить «профессиональным образованием», соответствующее изменение касается и заведений этого уровня образования.
Предполагается также установить новые принципы развития профессионального образования и его финансирования.
Частным учреждениям профессионального образования предлагается предоставить право свободного выбора языков обучения, являющихся официальными языками Европейского Союза, с обеспечением при этом изучения украинского языка. При этом по желанию 8 студентов могут создавать отдельные группы с обучением языкам меньшинств.
Предлагается установить, что переквалификация профобразования и переобучения должна быть доступна в любом возрасте и в течение жизни.
Предусматривается, что с 2027 года профтехобразование продлится 3 года и будет иметь академическое или профессиональное направление.
Напомним, в марте Кабинет министров утвердил законопроект «О профессиональном образовании», предусматривающий увеличение финансовой автономии профтехов и уменьшение количества типов заведений с 18 до двух.
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