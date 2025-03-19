В Украине хотят изменить систему профессионального образования — законопроект Сегодня 09:17 — Казна и Политика

В Украине хотят изменить систему профессионального образования — законопроект

В Верховную Раду подали новый законопроект о профессиональном образовании. Он должен установить новые правовые принципы функционирования всей системы профессионального образования.

Об этом сообщает Osvita.ua.

Документ предусматривает, что 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе «ПТУ», будут заменены одним основным типом заведения — «профессиональный колледж» и несколькими специфическими типами.

Также на смену термину «квалифицированный рабочий» («диплом квалифицированного рабочего») должно прийти использование названия образовательной квалификации «профессиональный специалист» («диплом профессионального специалиста») в сфере профессионального образования.

По новой версии закона, получатели профессионального образования станут не учениками, а студентами и смогут получать профессиональные квалификации, даже не имея базового среднего образования.

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Также законопроект предусматривает право бесплатно получать профессиональное образование по другой профессии, но не ранее чем через три года после завершения бесплатного получения предварительной квалификации и при наличии подтвержденного страхового стажа не менее двух лет.

Кроме того, документ предусматривает создание новой системы финансирования заведений профессионального образования.

В то же время законопроект нормирует усиление автономии заведений профессионального образования: профессиональные колледжи смогут самостоятельно составлять правила приема, готовить собственные образовательные и учебные программы и программы неформального образования и определять, куда направлять заработанные ими средства.

Авторы законопроекта отмечают, что в случае принятия законопроект позволит решить определенное количество реальных проблем в системе профессионального образования, а также обеспечит дальнейшее развитие системы профессионального образования с учетом современных требований и потребностей всех заинтересованных сторон.

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