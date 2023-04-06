Оживление рынка труда: количество вакансий растет быстрее, чем резюме — Finance.ua

Оживление рынка труда: количество вакансий растет быстрее, чем резюме Сегодня 15:01 — Личные финансы

Оживление рынка труда: количество вакансий растет быстрее, чем резюме

В марте 2023 года оживился рынок труда Украины, в частности, количество вакансий росло быстрее, чем количество резюме. Впрочем, занятость оставалась низкой, это сдерживало увеличение доходов домохозяйств.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2023 года).

Как отметили в НБУ, в марте рост количества резюме стабилизировался, а количество вакансий в основном продолжало расти.

«В результате количество претендентов на одну вакансию заметно снизилось по сравнению с 2022 годом, но все еще остается значительно выше уровня до 24 февраля 2022 года», — говорится в обзоре.

График: НБУ

Доходы украинцев

Значительная часть украинцев до сих пор не работает, что усложняет финансовое состояние домохозяйств.

По опросу группы «Рейтинг», доля тех, кто потерял работу и до сих пор не нашел новую, почти неизменна (36%). Сложнее найти работу ВПЛ — не работает 51%.

График: НБУ

По опросу Центра Разумкова, у большинства (53%) за год доходы уменьшились, выросли лишь на 6%. Больше всего пострадали пожилые люди, жители территорий боевых действий и ВПЛ. Основной источник доходов — оплата труда (40% от постоянной работы, 8% от временной, 3% от собственного бизнеса).

Читайте также Бизнес раскрыл планы по открытию новых вакансий и повышению зарплаты — исследование

График: НБУ

В начале года доходы домохозяйств оставались сдержанными (в том числе из-за пересмотра подходов к выплатам военным), что частично компенсировалось индексацией пенсий, говорится в отчете.

График: НБУ

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.