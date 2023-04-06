Оживление рынка труда: количество вакансий растет быстрее, чем резюме — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Оживление рынка труда: количество вакансий растет быстрее, чем резюме

Личные финансы
61
Оживление рынка труда: количество вакансий растет быстрее, чем резюме
Оживление рынка труда: количество вакансий растет быстрее, чем резюме
В марте 2023 года оживился рынок труда Украины, в частности, количество вакансий росло быстрее, чем количество резюме. Впрочем, занятость оставалась низкой, это сдерживало увеличение доходов домохозяйств.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2023 года).
Как отметили в НБУ, в марте рост количества резюме стабилизировался, а количество вакансий в основном продолжало расти.
Читайте также
«В результате количество претендентов на одну вакансию заметно снизилось по сравнению с 2022 годом, но все еще остается значительно выше уровня до 24 февраля 2022 года», — говорится в обзоре.
График: НБУ
График: НБУ

Доходы украинцев

Значительная часть украинцев до сих пор не работает, что усложняет финансовое состояние домохозяйств.
Место для вашей рекламы
По опросу группы «Рейтинг», доля тех, кто потерял работу и до сих пор не нашел новую, почти неизменна (36%). Сложнее найти работу ВПЛ — не работает 51%.
График: НБУ
График: НБУ
По опросу Центра Разумкова, у большинства (53%) за год доходы уменьшились, выросли лишь на 6%. Больше всего пострадали пожилые люди, жители территорий боевых действий и ВПЛ. Основной источник доходов — оплата труда (40% от постоянной работы, 8% от временной, 3% от собственного бизнеса).
Читайте также
График: НБУ
График: НБУ
В начале года доходы домохозяйств оставались сдержанными (в том числе из-за пересмотра подходов к выплатам военным), что частично компенсировалось индексацией пенсий, говорится в отчете.
График: НБУ
График: НБУ
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.