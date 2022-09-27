Отток средств из гособлигаций стал максимальным за 73 года — Bank of America Сегодня 03:38 — Фондовый рынок

Отток средств из гособлигаций стал максимальным за 73 года — Bank of America

Отток средств из фондов глобальных государственных облигаций достиг самого высокого уровня за последние 73 года. В последний раз сравнимые потери рынок понес в 1949 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Bank of America.

Как сообщили в банке, в этом году облигационный кризис грозит неплатежами по обязательствам и ликвидацией самых массовых сделок.

По данным американского банка, с 14 по 21 сентября отток средств из фондов облигаций составил $6,9 млрд, в то время как из фондов акций было выведено $7,8 млрд. В обзоре BofA также говорится, что инвесторы обналичили около $30,3 млрд.

Инвесторы сталкиваются с проблемой высоких темпов инфляции и процентных ставок, а также рисков рецессии. При этом обвал долговых бумаг означает, что максимум в кредитных спредах и минимум на рынке акций еще не достигнут.

Настроения инвесторов сейчас самые плохие со времен мирового финансового кризиса 2008 года, говорится в обзоре банка. Ранее в этом месяце доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла рекордных показателей.

Справка Finance.ua:

глобальные облигации — облигации, размещаемые одновременно на рынке еврооблигаций и на одном или нескольких национальных рынках.

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