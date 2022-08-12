Отопительный сезон: правительство планирует закупить резервный объем оборудования — Finance.ua

Отопительный сезон: правительство планирует закупить резервный объем оборудования Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Отопительный сезон: правительство планирует закупить резервный объем оборудования

Правительство планирует закупить резервный объем оборудования для временного обеспечения теплом, энергией и водой в случае повреждения вражескими обстрелами объектов критической инфраструктуры во время отопительного сезона.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире информационного телемарафона.

На вопрос ведущих, есть ли в Украине резервный фонд необходимых материалов для оперативного возобновления работы объектов критической инфраструктуры, в частности ТЭЦ, на случай попадания вражеских ракет во время обстрелов в период отопительного сезона, Чернышев ответил, что правительство готовится к быстрой реакции на любые возможные вызовы.

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«Такие вещи могут произойти, потому что россияне имеют целью уменьшение нашей состоятельности и будут пытаться попасть в объекты критической инфраструктуры. Мы это видели на этой неделе, на примере ТЭЦ 3 в Харьковской области, поэтому мы готовимся к возможным таким сценариям и к реакции как города, так и правительства на эти события», — акцентировал министр.

Он добавил, что с целью быстрого реагирования на любые сценарии событий правительство планирует закупить резервный объем соответствующего оборудования.

«Который может временно обеспечить тепло за счет модульных котельных, энергию — за счет мощных генераторов, а также поставки воды. Я надеюсь, что он останется резервным, но мы накапливаем такие резервы и мотивируем города, чтобы они заботились об этом и дополнительно разворачивали такие возможности», — подчеркнул Чернышев.

Министр развития общин и территорий отметил, что в настоящее время в стране продолжается активная подготовка к старту нового отопительного сезона.

«Все города Украины готовятся к этому процессу, и он проходит почти в штатном режиме. Мы имеем штатную подготовку к началу августа плановую 60%, и уже сегодня мы достигли 65% подготовки. Это все дает возможность рассчитывать на то, что мы начинаем отопительный сезон штатно и в те времена, когда это нужно. Напомню, что мы планируем это сделать примерно 15 октября этого года, учитывая погодные условия, которые будут», — отметил Чернышев.

Справка Finance.ua:

5 августа премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что Украина готова к новому отопительному сезону почти на 60%. Состояние готовности жилых домов к отопительному сезону составляет 56%, сетей — 57%, объектов теплоснабжения — 58%.

УНІАН По материалам:

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