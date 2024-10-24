Отопительный сезон: Госэнергонадзор выявил более 2 тысяч нарушений в сфере теплоснабжения — Finance.ua
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Отопительный сезон: Госэнергонадзор выявил более 2 тысяч нарушений в сфере теплоснабжения

Казна и Политика
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Госэнергонадзор в рамках подготовки к отопительному периоду зафиксировал более 2 тысяч нарушений требований действующих норм и правил в сфере теплоснабжения. Почти 70% из них уже устранены.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что специалисты оценили состояние готовности свыше 2,4 тысяч энергетических объектов: источников тепловой энергии с присоединенными к ним тепловыми сетями, систем теплопотребления, в том числе социально важных потребителей с централизованным теплоснабжением.
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В Госэнергонадзоре отмечают, что такие мониторинги являются одним из важных этапов подготовки тепловых хозяйств к работе в отопительный период, поскольку позволяют своевременно принять меры по обеспечению стабильного и качественного теплоснабжения потребителям в холодное время года.
По результатам мониторинга инспекции теплогенерирующими, теплотранспортирующими и теплоснабжающими организациями проведены гидравлические испытания на 10,5 тысяч км тепловых сетей. В то же время, социально важными потребителями тепловой энергии гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание систем отопления проведено на около 5 тысячах объектов.
«По результатам осмотров зафиксировано более 2 тысяч нарушений требований действующих норм и правил в сфере теплоснабжения. В настоящее время субъекты отношений в сфере теплоснабжения устранили 66% зафиксированных нарушений», — подчеркнули в Госэнергонадзоре.
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Там добавили, что теплоснабжающие организации, предприятия, учреждения и власти всех уровней принимают все возможные меры, которые позволят обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
Украина постепенно входит в отопительный сезон этого года, который уже традиционно может стать самым сложным в истории. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица с 14 октября начинает подачу тепла для учреждений социальной сферы, таких как больницы, школы, детские сады и другие по индивидуальным заявкам руководителей.
По состоянию на 17 октября в Киеве к теплу подключили 566 зданий социальной сферы. Среди них — 172 школы, 216 детских садов, 120 лечебных учреждений. В частности, 77 стационаров, а также 58 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.
Другие регионы также постепенно приступают к подаче тепла, прежде всего для заведений социальной сферы. В то же время, полноценный отопительный сезон и подключение к теплу бытовых потребителей планируется начать, когда среднесуточная температура опустится до 8 °C в течение трех дней и сохраняется тенденция к похолоданию.
По материалам:
Діло
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