Как оформить помощь на отопительный сезон с 1 октября — Finance.ua

Как оформить помощь на отопительный сезон с 1 октября Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Как оформить помощь на отопительный сезон с 1 октября

Большинство получателей жилищных субсидий на неотопительный сезон в Украине получат их автоматически. Однако некоторым категориям граждан придется подавать новое заявление в Пенсионный фонд, начиная с 1 сентября 2024 года.

Читайте также Как самостоятельно проверить назначение субсидии

О том, как будут начисляться субсидии украинцам с 1 октября, сообщает сайт «На Пенсии».

С 1 октября в Украине начнется процесс начисления субсидий на отопительный период. Те, кто подаст документы после этой даты, смогут получить субсидию именно на этот период. Если документы были поданы ранее, субсидия будет пересчитана автоматически.

Изменения в сезоне требуют дополнительных документов только для определенных получателей. Это касается:

арендаторов;

внутренне перемещенных лиц;

лиц, у которых проживает меньше людей, чем зарегистрировано.

Субсидия за октябрь будет начислена с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов Украины. Расчет будет включать 15 дней независимо от точного начала отопления в конкретном городе.

Особенно это актуально для тех, кто летом имел «нулевую» субсидию. Из-за повышения тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд перечислит субсидию с учетом начала отопительного сезона и роста расходов на коммуналку.

Читайте также В ПФУ ответили, будут ли учитывать при назначении субсидии пособие на оздоровление на работе

Как подать заявление на субсидию

Заявление на жилищную субсидию можно подать несколькими способами:

Через «Дія», введя в поиске «Заявление на субсидию». По почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ. Дистанционно через портал э-услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда, выбрав опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу».

Также субсидию все еще можно оформить лично через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и через должностных лиц в исполнительных органах местного самоуправления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.