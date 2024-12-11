Отменят ли военный сбор в Украине после окончания войны: в Раде дали ответ — Finance.ua
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Отменят ли военный сбор в Украине после окончания войны: в Раде дали ответ

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Отменят ли военный сбор в Украине после окончания войны: в Раде дали ответ
Отменят ли военный сбор в Украине после окончания войны: в Раде дали ответ
В Украине после окончания войны против россии не станут отменять военный сбор, который сейчас повысили до 5%. Однако когда война закончится и отменят военное положение, повышение тоже будет отменено и он снова вернется к значению в 1,5%.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости.Live.
Сейчас, по его словам, государство не может позволить себе отказаться от стабильного источника пополнения бюджета.
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По данным Гетманцева, военный сбор за 11 месяцев 2024 года принес в государственный бюджет более 40 млрд гривен. А повышение военного сбора до 5% позволит ежемесячно получать до девяти миллиардов гривен в бюджет страны. Действовать это повышение будет только, пока есть военное положение.
«Повышение мы сделали только на военное положение. Если оно завершается, то даже не нужно никаких решений принимать — автоматически слетают эти 3,5%, на которые мы подняли. Это один из двух налогов, которые могут быстро собрать много денег для армии», — заверил он.

Справка Finance.ua:

  • 10 октября Верховная Рада приняла закон (законопроект № 11 416д) об увеличении налогов. Среди ключевых изменений, принятых парламентом: повышение военного сбора с 1,5% до 5% (но сохранение военного сбора на уровне 1,5% для военнослужащих); изменения по налогообложению нотариусов; увеличение налогов для ФЛП 1−2 группы и т. д.
  • В декабре вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения». Он был опубликован 30 ноября в «Голосе Украины». Главными изменениями, предусмотренными в этом законе, является увеличение военной ставки с 1,5% до 5% для физических лиц с любых доходов. Речь идет о зарплате, аренде недвижимости, выигрыше, банковских депозитах и других доходов граждан.
  • В Главном сервисном центре МВД рассказали, как изменились налоги на продажу автомобилей.
По материалам:
Телеграф
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