Отменят ли военный сбор в Украине после окончания войны: в Раде дали ответ — Finance.ua

Отменят ли военный сбор в Украине после окончания войны: в Раде дали ответ Сегодня 14:36

Отменят ли военный сбор в Украине после окончания войны: в Раде дали ответ

В Украине после окончания войны против россии не станут отменять военный сбор, который сейчас повысили до 5%. Однако когда война закончится и отменят военное положение, повышение тоже будет отменено и он снова вернется к значению в 1,5%.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости.Live.

Сейчас, по его словам, государство не может позволить себе отказаться от стабильного источника пополнения бюджета.

По данным Гетманцева, военный сбор за 11 месяцев 2024 года принес в государственный бюджет более 40 млрд гривен. А повышение военного сбора до 5% позволит ежемесячно получать до девяти миллиардов гривен в бюджет страны. Действовать это повышение будет только, пока есть военное положение.

«Повышение мы сделали только на военное положение. Если оно завершается, то даже не нужно никаких решений принимать — автоматически слетают эти 3,5%, на которые мы подняли. Это один из двух налогов, которые могут быстро собрать много денег для армии», — заверил он.

Справка Finance.ua:

10 октября Верховная Рада приняла закон (законопроект № 11 416д) об увеличении налогов. Среди ключевых изменений, принятых парламентом: повышение военного сбора с 1,5% до 5% (но сохранение военного сбора на уровне 1,5% для военнослужащих); изменения по налогообложению нотариусов; увеличение налогов для ФЛП 1−2 группы и т. д.

В декабре вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения». Он был опубликован 30 ноября в «Голосе Украины». Главными изменениями, предусмотренными в этом законе, является увеличение военной ставки с 1,5% до 5% для физических лиц с любых доходов. Речь идет о зарплате, аренде недвижимости, выигрыше, банковских депозитах и других доходов граждан.

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