Откуда украинцы привозят подержанные авто — Finance.ua

Откуда украинцы привозят подержанные авто Сегодня 21:05 — Личные финансы

Откуда украинцы привозят подержанные авто

С января по июнь в Украину привезли из-за границы 284,8 тыс. легковушек с пробегом. Это — на 8,5% больше, чем за аналогичный период рекордного 2021 года, в течение которого украинцы оформили больше всего подержанных авто.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Учитывая все события, которые произошли в Украине с начала года, это уникальный показатель. Основной причиной такой активизации ввоза машин из-за границы была так называемая нулевая растаможка, то есть полное освобождение от всех таможенных платежей.

Среди всех ввезенных с января по июнь 2022 года подержанных легковых автомобилей, 84,6% экспортировали из стран ЕС (241,6 тыс. шт.). Еще более 2% привезли из европейских стран, не входящих в Европейский Союз — Швейцарию, Норвегию и Великобританию. Таким образом, количество «европейцев» достигло максимума за новейшую историю украинского авторынка, которая началась в конце 2018 года.

В то же время доля «американцев» сократилась с 36,1% в первом полугодии-2021 до 10,2% (29,1 тыс. шт.) по итогам первой половины 2022 года. То есть доля автомобилей из стран Америки сократилась в три раза. При этом большинство из них (17,5 тыс. шт) привезли в течение января и февраля.

Где покупают подержанные автомобили в Европе

Главными поставщиками легковушек с пробегом в Европейском союзе для украинцев в течение первого полугодия 2022 года стали Польша (36,9% от общего количества авто с ЕС, 89,2 тыс. шт.), Германия (27,2%, 65,8 тыс.). шт.) и Литва (13,5%, 32,6 тыс. шт.).

В общей сложности топ-10 популярных среди украинцев европейских авторынков выглядит так:

Польша — 89,2 тыс. Германия — 65,8 тыс. Литва — 32,6 тыс. Чехия — 10,4 тыс. Нидерланды — 8 тыс. Франция — 5,4 тыс. Бельгия — 4,1 тыс. Эстония — 3,9 тыс. Словакия — 3,5 тыс. Румыния — 2,9 тыс.

Американцев везут не только из США

Хотя большинство «американцев» — это легковушки со страховых аукционов, однако везут машины не только из США. В первом полугодии-2022 привезли 1,2 тысячи машин из Канады. Это — в 28 раз меньше, чем оформили авто из США, однако, например, вдвое больше, чем импортировали подержанных легковушек из Испании и Португалии вместе взятых.

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При этом автомобили из Америки, оформленные в течение марта-июня (таких 10,5 тыс. шт.) — это у большинства «доплывающие» автомобили, приобретенные в США еще до начала полномасштабной войны. Из-за временной блокировки украинских морских портов возникли проблемы с их доставкой. Сравнивая статистику пересечений границы «американских» авто, можно заметить, что в течение января-февраля основную массу таких машин ввозили в Украину через порты Одессы (85,8% от общего количества). В мае-июне большинство американцев уже ввезли через контрольно-пропускные пункты с Польшей (74,7%) и Румынией (9,6%).

eauto.org.ua

Откуда еще украинцы привозят подержанные авто

К популярным странам, не входящим в Европейский Союз, откуда украинцы в течение первой половины 2022 года привозили подержанные легковушки, вошла Швейцария. Оттуда экспортировали 4,4 тысячи автомобилей с пробегом.

Еще 3,4 тысяч машин привезли из Южной Кореи. Любимыми для покупки из этой страны были автомобили LPI с исключительно газовой топливной системой. До начала войны таких машин привозили ежемесячно в среднем 1,2-1,3 тысяч. Из-за усложнения доставки этот сегмент существенно уменьшился. В мае и июне украинцы оформили суммарно всего около 500 автомобилей.

Также внимание стоит обратить на Норвегию (1,1 тыс. шт.) — из этой страны украинцы везут много подержанных электромобилей.

Швейцария — 4,4 тыс. Южная Корея — 3,4 тыс. Грузия — 1,6 тыс. Великобритания — 1,3 тыс. Норвегия — 1,1 тыс.

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