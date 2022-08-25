Дизельных авто стало больше, а «бума» электричек не случилось: какой тип двигателя выбирают украинцы — Finance.ua

Дизельных авто стало больше, а «бума» электричек не случилось: какой тип двигателя выбирают украинцы Сегодня 20:01 — Личные финансы

Дизельных авто стало больше, а «бума» электричек не случилось: какой тип двигателя выбирают украинцы

С начала года в Украине произошли и происходят события, которые оказали существенное влияние на все сферы жизни, в том числе — и на автомобильный рынок.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

В течение первых шести месяцев года украинцы переживали:

последствия пандемии COVID-19;

начало полномасштабной войны с россией;

дефицит топлива на АЗС;

повышение цен на заправках;

начало действия нулевого растаможивания;

отмену нулевого растаможивания;

изменение курса валют.

Рынок «упал» после всех известных событий 24 февраля и понемногу приходил в себя с апреля. Показатели июня по суммарным объемам больше, чем даже были в начале года. Однако это обусловлено именно действием «нулевого растаможивания», которое явилось катализатором возобновления активности.

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Однако каждое из вышеупомянутых событий привело к изменениям как в количестве, так и структуре продаж легковушек по типу двигателя. Касаются они как импорта подержанных автомобилей с пробегом, так и внутренних перепродаж.

Внутренние перепродажи

Преобладают на внутреннем рынке бензиновые машины — таких за первое полугодие украинцы приобрели 43,9% (124,2 тысячи). Если к ним добавить автомобили с газовой установкой (22,4% в течение первых 6 месяцев 2022 года или 63,4 тыс. сделок) — процент бензиновых машин фактически будет еще больше: 66,3% от общего количества.

Более 30% проданных на внутреннем рынке легковых автомобилей в январе-июне были дизельными (86,4 тыс. сделок). При этом доля машин с таким типом двигателя несколько выросла с 28,8% в январе до 35,5% в июне.

eauto.org.ua

Доля других, более экологичных типов авто, все еще незначительна. Так, среди всех автомобилей на внутреннем рынке только 1,5% были электрическими (4,2 тыс.), 1,2% — гибридными (3,3 тыс. сделок) и 0,5% — исключительно газовыми (1,3 тыс. .сделок).

Примечательно, что наибольшая доля электрических машин зафиксирована в мае, на пике дефицита топлива: 3,5% от общего количества сделок.

Импорт легковых автомобилей

Всего за первые 6 месяцев 2022 года в Украину привезли 156,4 тысячи дизельных авто (57,1% от общего количества), 97,2 тысячи бензиновых (35,5%), 11,9 тысячи машин с ГБО (4,3% ), 3,4 тысячи гибридов (1,2%), 3,3 тысячи электромобилей (1,2%) и 1,8 тысячи газовых легковушек (0,6%).

eauto.org.ua

Наиболее заметное изменение: существенный рост количества дизельных легковушек в импорте. Так, в январе доля импортных дизельных машин составила 38,8%, а в июне уже 66%.

Что касается других типов топлива, то заметен количественный рост ввоза машин с ГБО. Таких в июне привезли 3,6 тысячи, а в январе — 1,9 тысячи. Доля предложений с таковыми на европейских рынках в среднем около 0,9% (в частности в Польше — до 3,8%) — на практике их просто негде больше взять.

Значительно меньше прибывало «газовых» легковых автомобилей из Южной Кореи, которые имеют только систему питания типа LPI — сжиженным газом. Так, в июне таких зарегистрировали только 163 штуки (доля 0,2%), тогда как в январе — 489 (1,5%). Это следствие проблем с логистикой из-за временной остановки работы морских портов в Украине.

«Бума» покупки электромобилей за границей также не произошло. Хотя и можно утверждать, что в июне электрические машины импортировали на 68% больше, чем в январе — и звучит это неплохо. Но в количественном измерении это всего 859 «электричек» против 512.

Не выросла существенно и доля/количество гибридов — преимущественно эти сравнительно недешевые варианты прибывали к нам со страховых аукционов США, однако усложнение и удорожание доставки также негативно повлияли на объемы.

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