Открываем депозит правильно: советы банкира — Finance.ua

Открываем депозит правильно: советы банкира Сегодня 14:10 — Кредит&Депозит

Открываем депозит правильно: советы банкира

В 2024 году, по прогнозам банкиров, процентные ставки по банковским депозитам могут упасть в среднем на 3%. Даже при низкой инфляции это будет приносить вкладчикам неплохой доход, но если сделать вклад до ожидаемого снижения учетной ставки НБУ и процентов по депозитам — заработать можно будет больше.

При этом, как пояснил «Телеграфу» директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев, при открытии депозита следует соблюдать ряд правил.

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Правила для тех, кто хочет открыть депозит:

следует определиться заранее, какие критерии или характеристики продукта для клиента наиболее важны. Например, для легкого размещения наличных таким критерием может стать удобное расположение отделения банка (наряду с местом проживания или работы) или наличие «современного» и удобного мобильного приложения, благодаря которому легко осуществить любую операцию в любой точке на карте;

Например, для легкого размещения наличных таким критерием может стать удобное расположение отделения банка (наряду с местом проживания или работы) или наличие «современного» и удобного мобильного приложения, благодаря которому легко осуществить любую операцию в любой точке на карте; желательно сопоставить условия размещения вкладов в разных банках для определения наиболее привлекательного предложения и выявить средний по рынку. Уникальные, нетипичные депозитные условия частично могут скрывать определенные «маркетинговые» фишки, когда рекламируемые «сумасшедшие» процентные ставки распространяются лишь на один месяц из всего срока вклада (например, на первый из 12 месяцев), или дополнительные требования к клиентам, например, необходимость приобрести определенный пакет услуг, не имеющий никакого отношения к депозиту;

тщательно изучить условия досрочного расторжения договоров — предусмотрено ли это в соглашении и на каких условиях. «Золотое» правило размещения: денежные средства в объеме двухмесячного заработка желательно держать на таких счетах, которые позволяют оперативно и свободно ими распоряжаться (включая возможность досрочного расторжения договора);

— предусмотрено ли это в соглашении и на каких условиях. «Золотое» правило размещения: денежные средства в объеме двухмесячного заработка желательно держать на таких счетах, которые позволяют оперативно и свободно ими распоряжаться (включая возможность досрочного расторжения договора); чтобы доход по депозиту был более или менее финансово «ощутимым», желаемый размер вклада должен быть от 50 тыс. грн.

размер получаемого дохода по гривневым вкладам напрямую зависит от срока размещения, и поэтому желательно знать процентные ставки нескольких банков для выбора наиболее прибыльного варианта;

по гривневым вкладам напрямую зависит от срока размещения, и поэтому желательно знать процентные ставки нескольких банков для выбора наиболее прибыльного варианта; выбор срока вклада должен основываться на личных планах клиента относительно сохранения и увеличения средств. Последние несколько месяцев большинство банков предлагают самые высокие ставки на депозиты сроком от 3 мес. до 6 мес. В то же время ряд финансовых учреждений возвращается к «классической» модели ценообразования, когда большие ставки предоставляются на более длительный срок вклада. Сами такие депозиты позволяют зафиксировать текущую высокую ставку на более продолжительный срок.

«В декабре количество вкладчиков будет расти не только из-за выгодных депозитных условий, но и благодаря значительному доверию граждан к украинской банковской системе. Это очень важно для устойчивости экономической архитектуры во время войны. А это, в свою очередь, существенно для будущей Победы», — подытожил Дмитрий Замотаев.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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