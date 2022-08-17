Открытие общих пунктов на границе с ЕС: Премьер поручил активизировать переговоры — Finance.ua

Открытие общих пунктов на границе с ЕС: Премьер поручил активизировать переговоры Сегодня 08:34

Профильным министерствам поручено активизировать процесс открытия общих пунктов пропуска на границе с ЕС.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства , передает Укринформ.

«Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и Государственной таможенной службе поручено активизировать процесс переговоров по открытию общих пунктов пропуска на границе с ЕС», — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что возможность открытия таких пунктов была обсуждена с премьер-министром Польши. И это также важное направление для ускорения всех таможенных процедур и минимизации коррупционных рисков, подчеркнул он. Кроме того, нужно ввести изменения на таможне, потому что это один из самых больших запросов, которые есть среди населения и бизнеса на протяжении последних 30 лет.

По его словам, еще до масштабного российского вторжения была сформирована комплексная дорожная карта по реформированию таможни, и сейчас правительство продолжает ее активное внедрение. Таможенная реформа, в частности, предусматривает присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита — «таможенный безвиз» с Европейским Союзом.

Глава правительства напомнил, что вчера парламент принял правительственный законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, и эти изменения максимально приближают украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза, «фактически открывая дорогу к подписанию «таможенного безвиза». «Украина станет обмениваться таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени. Это будет сверхважный процесс в уничтожении коррупции и схем на таможне», — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал Укринформ, 15 августа Верховная Рада приняла закон (регистр. № 7420) о таможенном безвизе, предусматривающий присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами Европейского Союза.

Документ приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза. В частности, совершенствует действующие нормы в части упрощения прохождения таможни для надежных предприятий, предоставления статуса финансового гаранта и обеспечения уплаты таможенных платежей.

Также изменения предполагают внедрение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжения цифровизации таможни, что ускорит ее прохождение и уменьшит коррупционные риски.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.