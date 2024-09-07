Открытие депозита в банке: ответы на какие вопросы следует знать до подписания договора — Finance.ua

Открытие депозита в банке: ответы на какие вопросы следует знать до подписания договора Сегодня 12:08 — Личные финансы

Открытие депозита в банке: ответы на какие вопросы следует знать до подписания договора

Договор об открытии депозита является важным документом, определяющим условия размещения средств на депозитном счете, порядок начисления и выплаты процентов, возможность досрочного снятия средств и другую ключевую информацию для вкладчика.

На какую информацию следует обратить внимание еще до заключения договора с банком, чтобы принять правильное решение, рассказывает Финкульт.

На что следует обратить внимание до подписания договора

1. Начисление процентов

Перед подписанием договора об открытии депозита следует уточнить, как и когда будут начисляться проценты: ежемесячно, ежеквартально или в конце срока действия депозита.

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2. Правила продления срока действия депозита

В договоре обязательно должны быть указаны условия пролонгации депозита: денежные средства перечислят на ваш текущий счет по истечении его срока действия или банк автоматически продлит действие договора на такой же срок.

3. Последствия досрочного снятия депозита

Если деньги, положенные на депозит, потребуются вам раньше срока, указанного в договоре, банк может не вернуть вам их досрочно. Или может вернуть только тело (основной вклад) депозита и значительно уменьшенную сумму процентов.

4. Налоговые обязательства по депозитам

Не забывайте о налогообложении доходов — процентов по депозитам. Сумма дохода, начисленная банком, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и 1,5% военного сбора.

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5. Защита ваших сбережений

До подписания договора с банком ознакомьтесь со Справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц.

Важно знать, что в случае банкротства банка для расчета гарантированной суммы возмещения в неплатежеспособном банке к выплате вкладчику Фонд учитывает все средства, размещенные вкладчиком на депозитных, текущих и карточных счетах, в том числе счетах, открытых для получения социальных выплат, пенсий, стипендий в одном банке.

Напомним, банкиры начали ослаблять возрастные ограничения кредитования молодежи и пожилых людей.

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