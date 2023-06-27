Отели Крыма снизили цены на 40% из-за отсутствия туристов в 2023 году — Finance.ua
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Отели Крыма снизили цены на 40% из-за отсутствия туристов в 2023 году

Личные финансы
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Отели Крыма снизили цены на 40% из-за отсутствия туристов в 2023 году
Отели Крыма снизили цены на 40% из-за отсутствия туристов в 2023 году
В Крыму этим летом средняя стоимость проживания в отелях упала до минимального с 2019 года уровня — 7675 руб. (около 3340 грн) в сутки в июне 2023 года. За год цены снизились не менее чем на 20%, но скидки для туристов составляют до 30−40%. Однако это не привело к увеличению потока — гостиницы заполнены в среднем на 40%.
Об этом пишет РБК.
Отмечается, что последние три года туристы платили за проживание в отелях Крыма в мае в среднем 8000 руб. в сутки (около 3500 грн), в июне — 9000 руб. (3900 грн).
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«Скидки на проживание доходят до 30−40%, ряд гостиниц и санаториев на данный момент загружены до 60−70%, но в среднем в отелях заполнено лишь около 40% мест», — говорится в материале.
Цены снижают не только отельеры, но и владельцы жилья, которые сдают его туристам посуточно. Средняя цена такой аренды в июне составила около 3400 руб. (1480 грн) — это на 10% меньше, чем в прошлом году.
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В россии считают, что причиной снижения турпотока стало закрытие аэропорта в Симферополе после вторжения в Украину. Также туристы бронируют места в крымских отелях в последний момент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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