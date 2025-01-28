От 3 до 8 лет тюрьмы. Врачей будут наказывать за намеренное признание мужчин пригодными — Finance.ua
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От 3 до 8 лет тюрьмы. Врачей будут наказывать за намеренное признание мужчин пригодными

Казна и Политика
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От 3 до 8 лет тюрьмы. Врачей будут наказывать за намеренное признание мужчин пригодными
От 3 до 8 лет тюрьмы. Врачей будут наказывать за намеренное признание мужчин пригодными
Депутаты Верховной Рады предлагают парламенту ввести наказание в виде лишения свободы до 8 лет для врачей военно-врачебной экспертизы за умышленное признание пригодными к военной службе тех, кто не подлежит такому призыву по состоянию здоровья.
Об этом говорится в законопроекте № 12 442.
Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 337−1 «Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе».
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Ею предусматривается наказание за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра ВВК, что привело к призыву гражданина на военную службу, не подлежащему такому призыву по состоянию здоровья.
За соответствующее нарушение предусматривается наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.
Во время военного положения будут карать лишением свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.
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То же деяние, совершенное повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо в условиях особого периода, кроме военного положения, карается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.
Все вышеуказанные наказания последуют также за намеренное нарушение порядка проведения медицинского осмотра ВВК, что привело к освобождению от призыва или освобождению от военной службы по состоянию здоровья.
По материалам:
Українські Новини
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