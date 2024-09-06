Основатель Telegram Дуров сделал первое заявление после ареста во Франции — Finance.ua
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Основатель Telegram Дуров сделал первое заявление после ареста во Франции

Мир
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Основатель Telegram Дуров сделал первое заявление после ареста во Франции
Основатель Telegram Дуров сделал первое заявление после ареста во Франции
В своей первой публикации после задержания основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере.
Об этом сообщает Telegram-канал Павла Дурова.
Выдвинутые властями Франции обвинения удивили его по нескольким причинам.
Во-первых, Telegram имеет официального представителя в ЕС, принимающего и отвечающего на запросы руководящих органов ЕС. Он отметил, что его электронный адрес является общедоступным для любого в ЕС.
Во-вторых, отметил Дуров, французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи.
«Как гражданин Франции я был частым гостем французского консульства в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции», — говорится в сообщении.
В-третьих, основатель месседжера отметил, что «если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса». Дуров назвал «неправильным подходом использование законов эпохи до появления смартфонов для обвинения руководителя компании в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он руководит».
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Он назвал нелегкой задачей установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью и добавил, что следует учитывать технологические ограничения.
«Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованы во всем мире, а также чтобы ими не злоупотребляли в странах со слабым верховенством права. Мы стремимся сотрудничать с регуляторами, чтобы найти правильный баланс. Да, мы придерживаемся наших принципов: наш опыт сформирован нашей миссией защищать наших пользователей в авторитарных режимах. Однако мы всегда открыты к диалогу», — написал Дуров.
Он также отметил, что «иногда мы не можем прийти к согласию с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью и в таких случаях готовы уйти из этой страны».
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«Когда россия требовала от нас передать «ключи шифрования», чтобы сделать возможной слежку, мы отказались — и Telegram запретили в россии. Когда Иран требовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram запретили в Иране. Мы готовы уходить с рынков, которые не совместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег.
Он назвал ошибочными утверждения о том, что «Telegram — это анархический рай», и заверил, что платформа «ежедневно удаляет миллионы вредоносных постов и каналов», а также «имеет прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию».
«Резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов привело к проблемам, которые облегчили злоупотребление нашей платформой для злоумышленников. Именно поэтому я задался целью существенно улучшить ситуацию в этом направлении. Я надеюсь, что события августа сделают Telegram — и индустрию социальных сетей в целом — безопаснее и сильнее», — отметил Дуров.
По материалам:
РБК-Україна
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