Павла Дурова освободили под залог, но запретили покидать Францию — Finance.ua

Павла Дурова освободили под залог, но запретили покидать Францию Сегодня 12:48 — Мир

Павла Дурова освободили под залог, но запретили покидать Францию

Основателя Telegram обвиняют в соучастии в десятке преступлений, среди которых продажа наркотиков.

В настоящее время Павла Дурова освободили под судебный надзор, но с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Он обязан не покидать Францию ​​и дважды в неделю появляться в полиции.

Обвинения

Дурову инкриминируют соучастие по меньшей мере в 12 преступлениях из-за отказа модерировать мессенджер и сотрудничать с правоохранителями. Согласно французскому законодательству наказание может быть назначено за каждое из обвинений (если они не подобны), так что основателю Telegram грозит до 10 лет заключения.

В прокуратуре отмечали, что расследование началось, потому что Telegram фактически не отвечает на судебные запросы, в том числе и других европейских стран. Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не политическое.

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Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа в эти выходные, когда он совершил посадку на частном самолете, и поместили под стражу на 4 дня. Позже Франция объявила в розыск и его брата Николая (в целом, по данным Politico, расследование в отношении обоих было начато еще несколько месяцев назад).

В то же время Дуров фигурирует в расследовании ЕС, которое предполагает, что Telegram мог скрывать реальное количество европейских пользователей, чтобы не соблюдать нормы для крупных IT-компаний.

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