Оплата кауции и заключение договора: самое главное, что нужно знать об аренде жилья в Польше — Finance.ua

Оплата кауции и заключение договора: самое главное, что нужно знать об аренде жилья в Польше Сегодня 19:01 — Личные финансы

Оплата кауции и заключение договора: самое главное, что нужно знать об аренде жилья в Польше

Потребность арендовать квартиру в Польше рано или поздно возникает у каждого украинца, приехавшего в эту страну. Однако здесь есть свои правила и нюансы, которые следует учитывать при выборе жилья.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на TransferGo.

Как найти квартиру для съема

Варианты аренды жилья в Польше:

хостел (самый дешевый вариант, оплата за койко-место в комнате на 4–10 человек, общая кухня, душ, туалет);

аренда комнаты (что-то похожее на коммунальную квартиру, проживание с хозяевами или другими арендаторами в отдельной комнате, общая кухня, душ, туалет, коридор);

квартира-кавалерка (помещение 20–30 квадратных метров с маленькой кухней и санузлом);

квартира, дом или аналог таунхауса — сегмент (полноценные условия для семьи или нескольких друзей);

общежитие для студентов akademiki (бывают частные и государственные, проживание 2–3 человека в комнате с общими кухней, душем и туалетом).

Чтобы найти квартиру для аренды, можно обратиться в агентство недвижимости или к риелтору. Стоимость услуг обычно равна месячному размеру арендной платы. Среди преимуществ этого способа — найти украиноязычного специалиста, с которым можно легко общаться, а еще он подготовит все необходимые документы для оформления аренды.

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Найти жилье можно и через интернет — на специализированных сайтах и в тематических группах в фейсбуке. Вот список самых популярных ресурсов, где размещают объявления:

При поиске квартиры через интернет нужно убедиться, что вы общаетесь напрямую с владельцем, иначе придется платить за услуги риелтора. Вы имеете право потребовать от владельца квартиры документ, подтверждающий право собственности (własność mieszkania). Это может быть также выписка из земельного и ипотечного реестра (księga wieczysta), ее номер можно проверить здесь

Особенности аренды жилья в Польше

Часто в условиях аренды квартиры предусмотрена оплата кауции. Кауция — это, в сущности, залог или страховка в случае повреждения имущества. Сумма прописана в договоре и после окончания его действия, если имущество не испорчено, деньги возвращаются арендатору. Часто размер кауции равен месячному платежу за аренду.

Арендная плата в Польше включает в себя несколько составляющих:

оплата владельцу квартиры (Koszt wynajmu);

чинш (Сzynsz): аналог квартирной платы за администрирование, содержание придомовой территории;

коммунальные платежи (Media): оплата по счетчикам за воду, свет, отопление, вывоз мусора и т.д.

Иногда чинш по размеру невелик и его включают в оплату коммунальных услуг.

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Важно отметить, что система оплаты коммунальных услуг отличается от украинской. Ежемесячно уплачивается конкретная сумма. Раз в квартал или полгода специалисты снимают показания счетчиков и производят перерасчет. Если есть необходимость, то нужно доплатить в соответствии с фактическими расходами. В договоре аренды следует прописать пункт о сверке показаний счетчиков. Иначе к моменту окончания аренды придется оплатить большую сумму по перерасходу воды или электроэнергии.

Чтобы снять квартиру, нужно заключить с владельцем помещения договор аренды (Umowa o najmie mieszkania). Обязательные пункты договора:

информация о владельце, арендаторе и всех членах семьи, которые будут проживать в квартире (ФИО, дата рождения, серия и номер удостоверения личности, PESEL, адрес проживания и получения корреспонденции);

информация непосредственно о квартире или доме;

данные обо всех видах и сроках платежей;

состояние квартиры и мебели на момент заключения договора, лучше с фотофиксацией;

условия расторжения договора

Договор аренды может быть традиционным (Tradycyjna umowa najmu) и оказиональным (Umowa najmu okazjonalnego). С иностранцами чаще всего заключают договор оказиональный. Основные отличия таких типов договоров:

Традиционный: в случае принудительного выселения гарантируется предоставление социального жилья, невозможно в одностороннем порядке изменить стоимость аренды, не требует нотариального удостоверения.

Оказиональный: главное отличие договора заключается в указании недвижимости, на которую арендатор может съехать в случае принудительного выселения, поскольку по такому договору гарантий предоставления социального жилья нет, цена аренды может меняться в соответствии с условиями, прописанными в договоре, договор должен быть нотариально удостоверен.

По срокам действия бывает с указанным сроком и договор аренды. Действие срочного договора прекращается в тот день, который указан в документе (если арендодатель соглашается, можно прописать условия расторжения договора до истечения срока аренды). Относительно бессрочного договора условия его прекращения должны быть прописаны в документе.

Имея на руках договор аренды квартиры, можно оформить прописку (Meldunek czasowy). Для этого следует обратиться в ужонд по месту жительства. Не обязательно, но желательно предупредить владельца квартиры о том, что вы намерены оформить прописку.

Телеканал 24 По материалам:

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