Операторы мобильной связи и "Укртелеком" согласны предоставлять связь украинцам даже при отсутствии средств на их счетах — Finance.ua

Операторы мобильной связи и "Укртелеком" согласны предоставлять связь украинцам даже при отсутствии средств на их счетах

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Операторы мобильной связи и "Укртелеком" согласны предоставлять связь украинцам даже при отсутствии средств на их счетах

Мобильные операторы и Укртелеком согласны предоставлять связь украинцам, даже если на их счетах нет средств.

«Делаем все возможное, чтобы все оставались на связи даже с нулевым балансом», — сообщили в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Vodafone Украина.

В «Укртелекоме» сообщили, что решение не отключать от предоставления услуг абонентов за неуплату, а также абонентов с нулевым балансом оператор принял в это утро.

«У нас сейчас более 50 тыс. клиентов интернет-услуги в динамике, кого могло затронуть отключение за неуплату. Но мы решили не отключать наших абонентов», — сообщил директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.

В пресс-службе lifecell также заявили, что готовы поддержать своих абонентов.

«Чтобы наши абоненты могли в любой момент связаться с родными и близкими, lifecell насчитывает всем своим пользователям пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на любые номера в Украине и 5 ГБ мобильного интернета. Его можно использовать в течение 30 дней», — прокомментировали агентство в пресс-службе оператора.

Поэтому приоритетом компании lifecell есть непрерывность в предоставлении услуг мобильной связи.

По состоянию на 13.35 четверга мобильная сеть оператора работала в штатном режиме. Однако оператор предупреждает, что в условиях, когда миллионы людей одновременно совершают звонки, иногда соединение может происходить не с первого раза.

В «Киевстаре» сообщили, что звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.

«Киевстар» также отменяет комиссию в рамках услуги «Экстра деньги», благодаря которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже.

Для абонентов контрактной и корпоративной формы обслуживания оператор вдвое увеличивает кредитные лимиты в их тарифах сроком до двух месяцев. Абоненты, в которых не подключена услуга кредитных лимитов, могут заказать микрокредитование. Для пользователей фиксированных услуг (интернет, телефония и передача данных) «Киевстар» продлевает срок оплаты счета на 30 дней.

Кроме того, «Киевстар» будет бесплатно предоставлять услугу «Домашнего интернета»: все клиенты, у которых услуга была отключена из-за нехватки средств на счете, снова могут ею пользоваться.

Как сообщалось, ранее Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратился к операторам с рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети интернет абонентов, не имеющих средств на счете или имеющих задолженность.

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