ООН оценила последствия российского вторжения для украинцев: как упали доходы — Finance.ua

ООН оценила последствия российского вторжения для украинцев: как упали доходы Сегодня 21:02 — Личные финансы

ООН оценила последствия российского вторжения для украинцев: как упали доходы

С февраля 2022 года, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, у 65% украинских домохозяйств снизились доходы.

Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций в Украине, которая обнародовала оценку влияния войны на людей.

«65% домохозяйств сообщили о снижении доходов с февраля 2022 года; доля семей, для которых основным источником дохода является оплачиваемая работа, уменьшилась с 67 до 53%», — говорится в пресс-релизе.

Самый низкий уровень доходов, по данным ООН, у ВПЛ, лиц с инвалидностью и пожилых людей.

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При этом 45% населения Украины относится, по меньшей мере, к одной уязвимой группе.

В ООН прогнозируют, что в 2023 году уровень безработицы составит 18,3%.

В то же время 44% домохозяйств, по данным Организации, не могут позволить себе самое необходимое, доля домохозяйств с недостаточным потреблением продуктов питания выросла до трети. 43% домохозяйств сообщили, что ограничивают порции, берут продукты в долг и/или потребляют более дешевые продукты.

По оценке ООН, хотя уровень жизни и доступ к базовым услугам стабилизировался после первых месяцев полномасштабной войны, зимой 2022/2023 гг. условия жизни украинцев ухудшились из-за проблем в предоставлении коммунальных услуг по всей стране. Отрасли здравоохранения и образования оказали аналогичное влияние. Подсчитано, что 22% домохозяйств тратят более четверти своего ежемесячного дохода на здравоохранение, а 11% молодежи отметили, что не имеют доступа к качественному образованию.

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Кроме того, ООН отметила, что ВПЛ и ромские общины сталкиваются с дискриминацией при поиске работы или жилья.

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Укрінформ По материалам:

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