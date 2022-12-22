Онлайн-обменник криптовалют Digichanger с быстрым выводом на банковские карты — Finance.ua

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Онлайн-обменник криптовалют Digichanger с быстрым выводом на банковские карты
Сервисов для вывода криптовалюты очень много, но это не значит, что нужно пользоваться первым попавшим в поисковой выдаче. Дело в том, что вы можете попасть на обменник с невыгодным курсом или скрытой комиссией. И узнать об этом, когда обмен будет произведен. Каким сервисом пользоваться, чтобы не попасться на мошенничество? Мы рекомендуем обратить внимание на онлайн-обменник Digichanger.
Что предлагает Digichanger
Данный обменник позволяет обменивать криптовалюту на криптовалюту, крипту на фиат, крипту на наличные — все самые распространенные варианты продажи и покупки валюты в интернете. Так, вы можете выводить самую популярную и распространенную криптовалюту на карты разных банков, в том числе и украинских, и на различные электронные кошельки:
Как продать и купить валюту на Digichanger
Все очень просто. Для того, чтобы провести транзакцию, вам необходимо выбрать пару обмена (например, Биткоин на Приват24), а затем сделать следующее:
- Соглашаетесь с условиями обмена. Нажав «Обменять», вы подтверждаете свое согласие с «Правилами обмена»;
- Заполняете все обязательные поля формы обмена;
- Жмете «Обменять сейчас»;
- Оплачиваете заявку — переводите указанную сумму по инструкции на сайте DigiChanger;
- После выполнения указанных действий, система переместит пользователя на страницу «Состояние заявки», где будет указан статус его перевода.
Обмен криптовалюты на наличные в своем городе
Обмен крипты для получения денег наличными в вашем городе происходит по процедуре, описанной выше. Однако после получения заявки менеджер сервиса связывается с клиентом, указывая адрес и время получения наличных. Вы получаете адрес пункта, инструкции, и отправляетесь за деньгами. Обменивая крипту или фиат на наличные с помощью Digichanger, вы можете получить деньги в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и др. городах Украины.
Безопасность онлайн-обменника Digichanger
Безопасность — это то, в чем нужно быть уверенным при использовании онлайн-сервиса для обмена денег, здесь нет исключений. Специалисты по безопасности Digichanger сделали все возможное, чтобы предотвратить мошенничество. Каждый пользователь сервиса проходит быструю, но необходимую верификацию — она позволяет определить, что вы действительно владелец карты или электронного кошелька, который будет участвовать в операции. При малейших подозрительных действиях все транзакции останавливаются до выяснения обстоятельств.
Преимущества использования Digichanger
Почему именно Digichanger:
- Низкие комиссии;
- Комиссии заложены в курс обмена;
- Выгодный курс;
- Нет скрытых платежей;
- Низкий лимит минимальной суммы обмена;
- Высокий лимит максимальной суммы обмена;
- Полная анонимность пользователей;
- Сайт простой и понятный в пользовании;
- Накопительные скидки и реферальная программа.
Отзывы пользователей об обменнике Digichanger
В отзывах пользователи отмечают:
- Есть возможность выбрать не только более выгодный курс обмена, но и режим обмена электронных валют;
- Высокая скорость перевода крипты на электронный кошелек или карту;
- Обменник работает без технических сбоев;
- Удобный сервис для продажи Биткоина, Эфира.
Чтобы узнать актуальный курс курс на DigiChanger посетите сайт: https://www.digichanger.pro
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