Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь — Finance.ua

Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь Сегодня 07:25 — Личные финансы

Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь

Граждане и жители Украины могут записаться в электронную очередь для оформления документов. Это можно сделать на портале Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает МВД.

С помощью онлайн-сервиса по ссылке можно записаться на ближайшие 2 недели.

Через терминал непосредственно в подразделении ГМС можно записаться на следующие 35 дней.

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Также через терминал можно записаться в текущую очередь («сегодня-на-сегодня»), но в этом случае придется подождать своей очереди в подразделении. При этом выдается талон без указанного времени приема, но с гарантией оформления в этот же день.

Количество свободных мест в текущей очереди выводится на табло, они появляются в течение рабочего дня.

Запись в электронную очередь производится только для подачи документов. Для получения уже изготовленных документов записываться в электронную очередь не требуется.

Отмечаем, что во время военного положения сервис работает не во всех регионах Украины. Также может быть недоступна запись в электронную очередь в отдельных подразделениях.

Оформление документов для граждан Украины в работающих подразделениях, которые отсутствуют в сервисе, производится в порядке «живой очереди».

Телефоны службы технической поддержки сервиса «Электронная очередь»: (097) 470-05-05, (066) 470-05-05, (073) 470-05-05.

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