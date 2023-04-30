Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь — Finance.ua
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Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь

Личные финансы
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Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь
Оформление загранпаспорта и ID-карты: как записаться в электронную очередь
Граждане и жители Украины могут записаться в электронную очередь для оформления документов. Это можно сделать на портале Государственной миграционной службы.
Об этом сообщает МВД.
С помощью онлайн-сервиса по ссылке можно записаться на ближайшие 2 недели.
Через терминал непосредственно в подразделении ГМС можно записаться на следующие 35 дней.
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Также через терминал можно записаться в текущую очередь («сегодня-на-сегодня»), но в этом случае придется подождать своей очереди в подразделении. При этом выдается талон без указанного времени приема, но с гарантией оформления в этот же день.
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Количество свободных мест в текущей очереди выводится на табло, они появляются в течение рабочего дня.
Запись в электронную очередь производится только для подачи документов. Для получения уже изготовленных документов записываться в электронную очередь не требуется.
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Отмечаем, что во время военного положения сервис работает не во всех регионах Украины. Также может быть недоступна запись в электронную очередь в отдельных подразделениях.
Оформление документов для граждан Украины в работающих подразделениях, которые отсутствуют в сервисе, производится в порядке «живой очереди».
Телефоны службы технической поддержки сервиса «Электронная очередь»: (097) 470-05-05, (066) 470-05-05, (073) 470-05-05.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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