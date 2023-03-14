Загранпаспорта не будут аннулировать из-за транслитерации: новые детали от ГМС — Finance.ua

Загранпаспорта не будут аннулировать из-за транслитерации: новые детали от ГМС Сегодня 13:31 — Личные финансы

Загранпаспорта не будут аннулировать из-за транслитерации: новые детали от ГМС

10 марта Государственная миграционная служба Украины сообщила, что в случае, если в ID-карте и загранпаспорте гражданина имя или фамилия написаны по-разному, то загранпаспорт автоматически считается недействительным. А уже 13 марта данное решение отозвали . Граждан будут призывать поменять паспорт, чтобы унифицировать написание — но до этого документ будет действительным.

Процесс аннулирования остановлен, а действие паспортов, которые уже аннулировались из-за несоответствия транслитерации, будет возобновлено в ближайшее время.

Почему это важно

Как объяснили в ГМС, в Украине транслитерация фамилии и имени латиницей в паспортных документах применяется, согласно требованиям украинского алфавита, с 2015 года.

По просьбе лица при подаче заявления для оформления паспортов, транслитерация может быть изменена и выполнена в соответствии с написанием ранее выданных на его имя паспортных документов или документов, выданных компетентными органами иностранного государства. При каждом оформлении паспортов человек своей подписью подтверждает правильность написания своих персональных данных, в том числе и написание транслитерации.

Используя такую возможность, граждане Украины меняли транслитерацию написания своих фамилий и имени. В связи с чем возникала ситуация, когда человек мог несколько раз менять транслитерацию.

В 2022 году Украина получила рекомендации Европейской Комиссии с оговоркой относительно необходимости урегулирования вопроса признания недействительными паспортов, выданных одному лицу в связи с изменением им своих персональных данных (в том числе и транслитерации). Это также вызвано тем, что граждане Украины, находясь в странах ЕС, меняя персональные данные в своих документах, предпринимают мошеннические действия.

«Проблема есть — сейчас около 34 000 граждан Украины имеют загранпаспорта с разной транслитерацией. Наши европейские партнеры недовольны, потому что некоторые украинцы злоупотребляют этим — обходят ограничения на пребывание за границей и получение помощи, используя для этого свои паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А на бумаге (или в электронной базе) разное написание — значит не один и тот же человек», — отметил депутат Верховной Рады Роман Бабий.

Что делать тем, у кого в документах разная транслитерация

Для решения вопроса, 17.11.2022 внесены изменения-уточнения в постановления Правительства, которыми регулируются вопросы выдачи как ID-карты, так и загранпаспорта. Согласно этим уточнениям установлено, что прежде выданные документы с отличной транслитерацией подлежат признанию недействительными или обмену.

Но автоматически их не будут аннулировать. Паспорта с различной транслитерацией, которые автоматически выберет система выдачи документов, переводят в статус ожидания обмена. Такие паспорта действуют до окончания срока их действия и будут признаваться недействительными только по личному обращению лица при получении или обмене паспорта.

С проблемой будут бороться, но не таким путем, как аннулирование паспортов. Будут убеждать изменить документы или просто менять их по истечении срока действия, отмечает Бабий.

Проверить состояние действительности документов можно на сайте Государственной миграционной службы по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.