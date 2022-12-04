Оформление польской национальной визы по почте: подробная инструкция — Finance.ua

Оформление польской национальной визы по почте: подробная инструкция Сегодня 15:03 — Личные финансы

Оформление польской национальной визы по почте: подробная инструкция

Вопрос оформления польской национальной визы без приезда на территорию Украины становится все более актуальным для проживающих в Польше украинцев. В настоящее время существует возможность оформить ее без собственного присутствия, если отправить пакет документов через почтовый сервис Meest Express. Подробной инструкцией от Львовского визового центра поделились эксперты портала visitukraine.today.

Кто из украинцев имеет право оформить польскую национальную визу по почте

Услуга оформления визы почтой доступна только гражданам Украины, которые:

имеют действующее приглашение на работу в Польше;

владеют приглашением на обучение в вузах страны;



владеют частной фирмой в Республике Польша;



оформили Карту Поляка и на ее основании планируют подать документы на национальную визу.



Обратите внимание, что по почте можно оформить исключительно польскую национальную визу. Подать документы на Шенгенскую визу и разрешение на приграничное движение можно только в Генеральном консульстве Республики Польша.

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Первый этап — Регистрация на оформление документов

Заполните регистрационную форму на сайте E-konsulat и получите конечную дату подачи документов.

Второй этап — Подготовьте необходимые документы

Визовая анкета — заполните ее на сайте E-konsulat, распечатайте и поставьте свою подпись в двух соответствующих полях на третьей странице. Фото размером 3,5×4,5 см (цветное).

Оригинал загранпаспорта, выданный за последние 10 лет и имеющий минимум две свободные страницы для визы.

Копия первой страницы загранпаспорта с фотографиями и персональными данными.

Копия внутреннего паспорта (все страницы с отметками).

Полис медицинского страхования, оформленный в страховой фирме, полисы которых отвечают требованиям, указанным в Законе об иностранцах. Полис должен быть действителен на территории Европейского Союза на протяжении всего срока пребывания в стране и покрывать сумму не менее 30 000 евро. Страховой полис отправляется только в виде копии или распечатанного экземпляра электронной версии. Чек об оплате за полис отправлять не нужно.

Документ, подтверждающий место жительства в Польше (приглашение или бронирование гостиницы).

Документ, подтвердивший цель пребывания в Польше (расширенный перечень по ссылке). Если приглашение доступно только в электронном виде — достаточно отправить его печатную копию, при наличии оригинала с мокрыми печатями необходимо предоставить оригинал.

Согласие на обработку персональных данных, подписанное заявителем.

Финансовое обеспечение на период обучения (для студентов).



Важно! Ваш паспорт должен действовать еще в течение 3 месяцев после окончания запланированного срока пребывания в Польше. То есть, если вы оформляете визу на период с 1 января 2023 года по 1 июля 2023 года, то паспорт должен быть действительным минимум до 1 октября 2023 года.

Третий этап — оплатить сервисный сбор Визового центра

Сбор за оформление документов на визу в Польшу можно оплатить через EasyPay или Кредобанк. Только указанные финансовые учреждения принимают оплату предоставленных услуг. Платежи, совершенные в других учреждениях, не будут учтены.

Четвертый этап — Отправить документы с помощью почтовой службы Meest Express

Анкета в Визовый центр во Львове и документы обратно пересылаются курьером компании. Перед отправкой документов необходимо создать транспортную декларацию по ссылке . Идентификационный номер декларации будет автоматически передан в визовый центр. По нему вы сможете отслеживать свою отправку.

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Перед отправкой документов необходимо оплатить услуги почтовой компании в сумме 495 гривен (в обе стороны) через сервис EasyPay или платежный терминал компании.

В пакет документов обязательно добавьте чек на оплату услуг почтовой компании. Документы не будут приняты в работу, если Визовый центр не получит подтверждения оплаты.

Пятый этап — обработка заявки и возврат документов

Почтовая компания доставит ваши документы в визовый центр. Если пакет документов полный — визовый центр возьмет его в работу. Визовое заявление будет передано на рассмотрение Консульству. После обработки анкеты и оформления визы ваш паспорт вернется к вам через службу «Meest Express» по адресу, который был предварительно подтвержден вами для получения.

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