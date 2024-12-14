Одна из стран ЕС платит деньги тем, кто хочет восстановить жизнь на отдаленных островах — Finance.ua
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Одна из стран ЕС платит деньги тем, кто хочет восстановить жизнь на отдаленных островах

Мир
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Одна из стран ЕС платит деньги тем, кто хочет восстановить жизнь на отдаленных островах
Одна из стран ЕС платит деньги тем, кто хочет восстановить жизнь на отдаленных островах, Фото: freepik
В прошлом году в Ирландии был запущен проект Our Living Islands по возвращению жизни на отдаленные островные сообщества. Те, кто предпочитает удаленное от цивилизации место и не боится физического труда, могут получить средства за восстановление жизни на отдаленных островах страны.
Об этом пишет Express.

Сколько средств можно получить

Проект, запущенный в прошлом году, предлагает грант до 50 000 евро на восстановление пустующих и заброшенных домов на отдаленных ирландских островах.
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Если ваш ремонт требует больше, доступен дополнительный грант в размере до 20 000 евро.
Среди островов, входящих в этот проект — Арранмор, остров Клер, остров Бере и Инис Мор, и везде красивейшая дикая природа.

Условия для участия

Однако чтобы претендовать на грант, нужно преодолеть несколько препятствий.

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Во-первых, вам нужно или доказательство права собственности, или доказательство активных переговоров о покупке, также вам нужно постоянно проживать в доме или арендовать его.
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Недвижимость также должна пустовать по меньшей мере два года и быть построена до 2007 года включительно.
Грант также не оплатит вам переезд на один из этих 30 отдаленных островов — он предназначен исключительно для ремонта дома на одном из них.
Кроме того, еще одним условием является проживание в Ирландии в течение десяти лет.
Однако это невероятная возможность для людей, увлеченных активным отдыхом, или тех, кто хочет замедлить темп и жить спокойно.
По материалам:
УНІАН
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