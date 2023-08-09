Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать

Казна и Политика
100
Согласно закону Украины № 646-IX от 02.06.2020 получить надбавку могут пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. Это одинокие пенсионеры, которым требуется постоянный сторонний уход, не имеющие родственников, которые бы его осуществляли.

Какой размер надбавки

Эти категории пенсионеров могут оформить себе ежемесячную прибавку к выплатам в размере 40% от прожиточного минимума. На сегодняшний день это 837 гривен.

Какие документы нужны для оформления надбавки

Для оформления пособия следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания со следующими документами:
  • заявление,
  • паспорт; идентификационный номер,
  • выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером,
  • заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявителю требуется постоянный сторонний уход.

Меценатские пенсии: что это и как получить

Напомним, что «возрастные» надбавки могут получить следующие категории пенсионеров:
  • в возрасте от 70 до 74 лет — 300 гривен,
  • от 75 до 79 лет — 496 гривен,
  • от 80 лет — 570 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Некоторые категории пенсионеров получат солидные доплаты к пенсии в августе, но некоторым придется лично обратиться в Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
  • В Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. К тому же досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам. Следовательно, право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие — нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.