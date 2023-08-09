Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать — Finance.ua

Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать
Согласно закону Украины № 646-IX от
02.06.2020 получить надбавку могут пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. Это одинокие пенсионеры, которым требуется постоянный сторонний уход, не имеющие родственников, которые бы его осуществляли.
Какой размер надбавки
Эти категории пенсионеров могут оформить себе ежемесячную прибавку к выплатам в размере 40% от прожиточного минимума. На сегодняшний день это 837 гривен.
Какие документы нужны для оформления надбавки
Для оформления пособия следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания со следующими документами:
- заявление,
- паспорт; идентификационный номер,
- выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером,
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявителю требуется постоянный сторонний уход.
Меценатские пенсии: что это и как получить
Напомним, что «возрастные» надбавки могут получить следующие категории пенсионеров:
- в возрасте от 70 до 74 лет — 300 гривен,
- от 75 до 79 лет — 496 гривен,
- от 80 лет — 570 гривен.
Справка Finance.ua:
- Некоторые категории пенсионеров получат солидные доплаты к пенсии в августе, но некоторым придется лично обратиться в Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
- В Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. К тому же досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам. Следовательно, право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие — нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.
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