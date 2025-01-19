Один из аэропортов Украины изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Один из аэропортов Украины изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации

Фондовый рынок
18
Один из аэропортов Украины изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации
Один из аэропортов Украины изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации
Международный аэропорт «Львов» изучает возможность открытия рейсов для гражданской авиации во время военного положения при обеспечении безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«Изучаем возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Читайте также
Аэропорт разработал операционный документ эвакуации пассажиров и проводится постоянная тренировка процедур эвакуации людей.
Кроме того, в течение действия военного положения в аэропорту оптимизировали штат работников. Персонал, обслуживающий аэропорт, состоит из 30% от довоенного времени.
«Оставшиеся работники поддерживают соответствующий уровень квалификации и будут готовы во время возобновления полетов обеспечить качественное обслуживание небольшого количества авиарейсов», — пояснили в пресс-службе.
Читайте также
Напомним, полеты гражданской авиации над Украиной были полностью закрыты 24 февраля 2022 года.
Министерство развития громад совместно с руководителями международных аэропортов представили дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.
Полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» могут возобновить до конца января 2025 года.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.