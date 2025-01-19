Один из аэропортов Украины изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации — Finance.ua

Один из аэропортов Украины изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации Сегодня 06:48 — Фондовый рынок

Один из аэропортов Украины изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации

Международный аэропорт «Львов» изучает возможность открытия рейсов для гражданской авиации во время военного положения при обеспечении безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Изучаем возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Аэропорт разработал операционный документ эвакуации пассажиров и проводится постоянная тренировка процедур эвакуации людей.

Кроме того, в течение действия военного положения в аэропорту оптимизировали штат работников. Персонал, обслуживающий аэропорт, состоит из 30% от довоенного времени.

«Оставшиеся работники поддерживают соответствующий уровень квалификации и будут готовы во время возобновления полетов обеспечить качественное обслуживание небольшого количества авиарейсов», — пояснили в пресс-службе.

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Напомним, полеты гражданской авиации над Украиной были полностью закрыты 24 февраля 2022 года.

Министерство развития громад совместно с руководителями международных аэропортов представили дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» могут возобновить до конца января 2025 года.

Економічна Правда По материалам:

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