Обязательно ли обменивать «старое» национальное водительское удостоверение на новое международное — разъяснение МВД — Finance.ua
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Обязательно ли обменивать «старое» национальное водительское удостоверение на новое международное — разъяснение МВД

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Министерство внутренних дел предоставляет разъяснение по поводу отличия национального водительского удостоверения от международного.
Это два разных документа.
Национальное водительское удостоверение выдается после сдачи экзаменов.
Международное — фактически является переводом на несколько языков информации национального водительского удостоверения, выдается дополнительно к нему и отдельно от национального не действует.
Обязательно ли обменивать «старое» национальное водительское удостоверение на новое?
Обменять национальное водительское удостоверение необходимо только, если вы намерены выезжать за границу, а ваше водительское удостоверение не соответствует международной конвенции. К примеру, не содержит дату окончания, срока действия.
При этом напоминаем, что все образцы украинских водительских удостоверений действительны на территории Украины и менять их не нужно. Но можно по желанию.
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Что касается международного водительского удостоверения, то его необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, США, Индия. И выдается оно на основании национального, на 3 года (имеет вид бумажной книги).

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По материалам:
Finance.ua
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