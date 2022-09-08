Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре достигает $114,5 млрд — KSE — Finance.ua
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Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре достигает $114,5 млрд — KSE

Казна и Политика
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Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре достигает $114,5 млрд — KSE
Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре достигает $114,5 млрд — KSE, Reuters
По состоянию на 5 сентября 2022 года, общая сумма прямого ущерба инфраструктуре достигает $114.5 млрд. По сравнению с последними расчетами, ущерб причиненный из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуре, вырос на $1 млрд.
Эта оценка — результат совместной работы KSE Institute, правительственных органов при лидерстве Минреинтеграции, Минрегиона и Мининфраструктуры в сотрудничестве с другими министерствами и партнерскими организациями в рамках деятельности Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.
По оценкам экспертов, проект «россия заплатит» рост общей суммы ущерба связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов среди промышленных предприятий, социальных учреждений и объектов культуры, туризма и спорта.
По последним данным, с начала войны повреждены и разрушены 412 промышленных предприятий, в том числе с учетом крупных и средних объектов в восточных и южных областях Украины. Сумма ущерба, причиненного предприятиям и промышленности, составляет $9.7 млрд.
Продолжает расти также количество разрушенных или поврежденных объектов, где предоставляются социальные услуги. Таковых уже 141. В то же время в текущем релизе сумма ущерба и потребности в восстановлении этих объектов была откорректирована в сторону уменьшения из-за уточнения общей площади поврежденных и пострадавших зданий.
Благодаря обновленной информации Министерства регионального развития относительно площади разрушенных и поврежденных учреждений культуры, туризма и спорта, произошли изменения в оценке ущерба этих объектов. Так, по состоянию на 5 сентября из-за боевых действий повреждено или разрушено 1153 культурных, спортивных и туристических объекта на $2 млрд ущерба. По количеству разрушенных и поврежденных учреждений культуры. спорта и туризма больше всего пострадали Киевская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Николаевская и Запорожская области.
Наибольшая часть в общей сумме ущерба принадлежит жилищному фонду и инфраструктуре — 72%. Суммарно ущерб этих двух сфер экспертами проекта оценивается в $82.9 млрд.
В целом с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 15.3 тыс многоэтажек, 115.9 тыс частных домов, 44 социальных центра, 1118 заведений среднего образования, 1991 магазин, 593 аптеки, 188.1 тыс частных автомобилей, 9.5 тыс автобусов, 492 трамвая и троллейбуса, 978 медучреждений, 511 админзданий.
Инфографика: KSE Institute
Инфографика: KSE Institute
По состоянию на 5 сентября 2022 года общие косвенные потери выросли на $700 млн и составляют $130,4 млрд. Наибольшая доля косвенных потерь в результате полномасштабной войны, начатой россией, сфере промышленности и украинским предприятиям — $30.3 млрд.
По сравнению с последними расчетами минимальные потребности в восстановлении отраслей выросли на $800 млн и уже достигают $197.8 млрд. Наибольшие потребности в восстановлении необходимы для жилищного фонда — $75.3 млрд, инфраструктуры — $51.1 млрд и предприятий и промышленности — $19.7 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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