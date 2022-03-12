«Обратно в 90-е»: Зеленский спрогнозировал дефицит валюты, рост цен и бедность в рф — Finance.ua
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«Обратно в 90-е»: Зеленский спрогнозировал дефицит валюты, рост цен и бедность в рф

Сегодня 15:43Личные финансы
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Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал для россиян возвращение в 90-е как следствие введенных санкций против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину.
В своем видеообращении он заявил, что ни одна страна не желала зла обычным гражданам России, пока их правительство не пошло войной на соседей, «войной на уничтожение».
«Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е. Ведь вы называете их «лихие 90-е. Это были времена потрясений и бедности, времена ограниченных возможностей и большого неравенства», — напомнил он.
Зеленский добавил, что из-за усилий пропагандистов большинство россиян еще не знают, что их ждет.
Он также спрогнозировал дефицит валюты, «скачки» курса и рост цен.
«Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей будет у российских военных, чтобы убивать наших людей. С российского рынка уже уходят ведущие международные компании. Очередной шаг — запрет США вообще заводить доллары в Россию. Следовательно, будет дефицит валюты. Следовательно, курс будет „скакать“ еще больше, будут расти цены. Каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира — это угроза ему лично», — резюмировал Зеленский.
По материалам: НВ
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