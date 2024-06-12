Оборот розничной торговли на второй год полномасштабной войны вырос на 30% (инфографика) — Finance.ua
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Оборот розничной торговли на второй год полномасштабной войны вырос на 30% (инфографика)

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Оборот розничной торговли на второй год полномасштабной войны вырос на 30% (инфографика)
Оборот розничной торговли на второй год полномасштабной войны вырос на 30% (инфографика)
На второй год полномасштабной войны ритейлеры увеличили чистый доход от реализации продукции почти на 380 млрд грн по сравнению с 2022-м.
Об этом говорится в выводах совместного исследования YouControl. Market и Ассоциации ритейлеров Украины
Оборот розничной торговли на второй год полномасштабной войны вырос на 30% (инфографика)
В 2023 году показатель достиг 1,54 трлн грн, что на 30% больше, чем в 2022 году, и на 100 млрд грн больше довоенных оборотов отрасли.
Учитывая, что официальный уровень инфляции в 2023 году составил всего 5,1%, можно утверждать, что украинский ритейл становится на путь активного развития.
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Как объясняет финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк рост чистых доходов от реализации продукции у игроков рынка розничной торговли в 2023 году выглядит необычно на фоне продолжения разрушительной российско-украинской войны, впрочем, имеет веские экономические причины:
«Во-первых, положительным фактором для ритейла выступила макрофинансовая, валютная и ценовая стабильность, которую удавалось удерживать Нацбанком и Минфином в процессе сложных, однако конструктивных взаимоотношений со странами-союзниками и международными донорами последние полтора года.
Во-вторых, рост бюджетных расходов, усиленных международной помощью и ростом налоговых поступлений, прибавил фискальных стимулов экономике, ведь средства в конечном итоге оказались на потребительском рынке.
В-третьих, несмотря на изменение режима валютного курсообразования в направлении управляемой гибкости курс гривна/доллар до недавнего времени больше тяготел к управляемости и воздержанию от девальвационного шока, что создавало благоприятные условия для импорта, роль которого остается удивительно весомой в структуре розничной торговли.
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«Важное влияние на рост розничного рынка на протяжении 2023-го и 5 месяцев 2024 года оказывала и внутренняя антихрупкость основных участников рынка ритейла, сумевших прекрасно адаптировать бизнес-модели к шокам войны, удержавшись на плаву в первый год полномасштабного вторжения, несмотря на физические разрушения. и временно оккупированных территориях, энергетический кризис, а также тектонические изменения в логистических цепочках и демографическом ландшафте страны», — сообщил он.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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