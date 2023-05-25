Оборонные закупки в Украине переходят на модель государств-членов НАТО, — Резников — Finance.ua

Оборонные закупки в Украине переходят на модель государств-членов НАТО, — Резников Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Оборонные закупки в Украине переходят на модель государств-членов НАТО, — Резников

Закупки вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок. Это модель государств-членов НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставок товаров для нужд ВСУ», — подчеркнул Резников.

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В свою очередь заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов отметил, что теперь централизованную закупку товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения государственных программ в сфере национальной безопасности и обороны, будет обеспечивать единое национальное агентство.

По его словам, оно в рамках предусмотренных средств будет осуществлять закупки на основании необходимости, определяемой Вооруженными силами Украины.

В настоящее время Министерство обороны Украины привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и поставке для помощи в развитии механизмов работы Агентства оборонных закупок и проведения оценки соответствия службы государственного заказчика стандартам НАТО.

Справка Finance.ua:

ранее в украинском оборонном ведомстве разразился «пищевой» скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, которые по ценам в разы превышали реальные;

в Минобороны тогда заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение.

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